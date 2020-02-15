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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      Не зовсім коректно говорити "війна в Україні". Це війна в Європі, – Зеленський у Мюнхені

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      Зеленський виступив у Мюнхені / Getty images

      Володимир Зеленський під час виступу у Мюнхені заявив, що не зовсім коректно говорити "війна в Україні", а потрібно казати "війна у Європі". Президент також наголосив на постійному порушенні режиму "тиші" на Донбасі.

      Володимир Зеленський додав, що війна в Україні та анексія Криму вже триває стільки ж часу, як Друга світова війна.

      Зверніть увагу: Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео

      Політик зауважив, що на Донбасі нехтують режимом припинення вогню. За словами президента, Україна дотримується дипломатичного шляху завершення конфлікту.

      Повну тишу не вдалося забезпечити. За останні 2 місяці було 400 обстрілів. Продовжують гинути люди, українські люди,
      – сказав Зеленський.

      Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      Український президент додав, що готовий до прямого діалогу з окупованими Донбасом, однак не з керівництвом проросійських бойовиків, а з мирним населенням.

      Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати. Але ми це зробимо. Разом з вами,
      – підсумував президент.

      Зауважимо, що у Мюнхені триває міжнародний форум з безпеки.

      Мюнхенська конференція: що відомо

      • Мюнхенська конференція була заснована у 1963 році як форум країн-членів НАТО – міжнародний дискусійний майданчик, що кожного року збирає політичних лідерів з усього світу. З 1998 року фінансується урядом Німеччини.
      • Цього року конференція тримає з 14 по 16 лютого. Вперше її відвідує президент України Володимир Зеленський.
      • У Німеччині переконують, що Україна є важливою у контексті обговорення безпекової політики Євросоюзу.
      • Також у конференції беруть участь канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та глава МЗС Росії Сергій Лавров.

      До теми: Німеччина порадила Україні шляхи припинення війни на Донбасі

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Мюнхенська конференція Війна на Донбасі Володимир Зеленський Жертви Постраждалі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини політики Новини України
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