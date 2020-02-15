Не зовсім коректно говорити "війна в Україні". Це війна в Європі, – Зеленський у Мюнхені

Володимир Зеленський під час виступу у Мюнхені заявив, що не зовсім коректно говорити "війна в Україні", а потрібно казати "війна у Європі". Президент також наголосив на постійному порушенні режиму "тиші" на Донбасі.

Володимир Зеленський додав, що війна в Україні та анексія Криму вже триває стільки ж часу, як Друга світова війна.

Зверніть увагу: Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео

Політик зауважив, що на Донбасі нехтують режимом припинення вогню. За словами президента, Україна дотримується дипломатичного шляху завершення конфлікту.

Повну тишу не вдалося забезпечити. За останні 2 місяці було 400 обстрілів. Продовжують гинути люди, українські люди,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

Український президент додав, що готовий до прямого діалогу з окупованими Донбасом, однак не з керівництвом проросійських бойовиків, а з мирним населенням.

Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати. Але ми це зробимо. Разом з вами,

– підсумував президент.

Зауважимо, що у Мюнхені триває міжнародний форум з безпеки.

Мюнхенська конференція: що відомо

Мюнхенська конференція була заснована у 1963 році як форум країн-членів НАТО – міжнародний дискусійний майданчик, що кожного року збирає політичних лідерів з усього світу. З 1998 року фінансується урядом Німеччини.

Цього року конференція тримає з 14 по 16 лютого. Вперше її відвідує президент України Володимир Зеленський.

У Німеччині переконують, що Україна є важливою у контексті обговорення безпекової політики Євросоюзу.

Також у конференції беруть участь канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та глава МЗС Росії Сергій Лавров.

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