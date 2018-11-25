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      "Не зрозуміло, хто за що відповідає": реакція ветеранів на нове міністерство

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      Тими, хто повернувся з війни, відтепер опікуватиметься Міністерство у справах ветеранів. Хоча нині воно існує лише на папері. Зате вже відомо його очільника. Це людина, яка 15 років працювала з Петром Порошенком – Ірина Фріз.

      Ірина Фріз – це колишня прес-секретарка Петра Порошенка та депутатка від його блоку, яка уже готова взятися за роботу. Міністерство мають створити на наступному засіданні уряду. Але повністю запрацює воно лише влітку 2019 року.

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      "Ми не будемо чекати, допоки буде формально укомплектоване міністерство. За оптимальними розрахунками це може бути лише червень місяць. Запустимо проект створення платформи "е-ветеран", яка буде базуватися на державному реєстрі ветеранів, яка буде мати мобільні додатки, а також онлайн-кабінет", – розповіла міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз.

      фріз
      Ірина Фріз

      Сама міністерка військового досвіду немає, але президент хоче, щоб половину її підлеглих становили ветерани. І Фріз цю ідею підтримує. Зазначила, перш за все візьметься за створення єдиного реєстру тих, хто пройшов війну. Адже досі точно не відомо, скільки їх є.

      Нове міністерство візьме на себе функції, які зараз виконують 20 структур: соцвиплати, психологічну реабілітацію та професійну адаптацію, забезпечення житлом, ліками та надання статусу учасника бойових дій.

      "Розпорошення бюджету призводить до того, що інколи не дуже зрозуміло, що взагалі відбувається, тому що, наприклад, санаторно-курортним лікуванням займається одна служба, психологічною реабілітацією – інша, а забезпеченням житлом, земельними ділянками – взагалі органи місцевого самоврядування. А у висновку ми маємо, що ніхто нічим не займається, тому що не зрозуміло, хто за що відповідає", – пояснив заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет.

      колумбет антон
      Антон Колумбет

      Однак, добрий намір – допомогти ветеранам – можуть використати у передвиборчій гонці, заявив народний депутат Роман Семенуха. Адже створили його на п'ятому році війни, якраз перед виборами.

      Чи потрібно міністерство при президентові, який справді буде служити українцям – напевно, що так. Але я думаю, нині це винятково в межах передвиборчої кампанії кандидата в президенти Порошенка. Треба створити міністерство, кинути на нього трохи грошенят, щоб потім показати, який він молодець, дбає про армію", – сказав народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

      семенуха
      Роман Семенуха

      Створення відомства лобіювала саме президентська фракція. Автор ідеї – Олександр Третьяков. Його пов'язують з фармацевтичною мафією, а також вважають одним із головних спонсорів БПП. До прикладу, півроку тому депутат розповідав нашим журналістам, яким буде міністерство. Зазначив, що візьмуть досвід США.

      олександр третьяков
      Олександр Третьяков

      "Ми візьмемо передовий досвід від них і систематизуємо процес. Ми грамотно підійдемо до питання, так ще міністерство жодне не створювалося", – розповів голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів Олександр Третьяков.

      Систему допомоги ветеранам у США вважають однією з найкращих у світі. Особливо уважні американці до психологічної реабілітації. Адже за даним Міністерства оборони США, лише 90% тих, хто пережив війну, страждають від постравматичного синдрому. Щоб допомогти їм, створили мережу зі 150 госпіталів і 600 клінік по всій країні. 

      Нагадаємо, міністром у справах ветеранів стала Ірина Фріз. Відповідне рішення депутати Верховної Ради ухвалили ввечері 22 листопада.

      14 листопада, Кабінет міністрів схвалив створення Державної служби України у справах ветеранів. Нова служба стане спадкоємицею ліквідованої Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, штат працівників відомства становитиме 150 осіб.

      За місяці до цього, 27 лютого, Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес. 7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.

      Що відомо про Ірину Фріз?Вона очолювала постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, була членом комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони, очолювала підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем. Фріз пройшла до Верховної Ради під №30 списку партії "Блок Петра Порошенко". До цього вона працювала помічником Петра Порошенка під час його перебування на різних державних посадах, зокрема під час перебування його народним депутатом і секретарем Ради національної безпеки і оборони.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Міністерство у справах ветеранів Ірина Фріз Законодавство Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил АТО
      Джерело: 24 канал
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