Напередодні у Новомосковську Дніпропетровської області невідомий чоловік відкрив вогонь по людях і вбив 24-річного Владислава Кравченка. Щоправда, життя молодому чоловіку могли врятувати лікарі, але через свою байдужість цього не зробили.

Владислав Кравченко помер через байдужість лікарів: деталі

Про обставини смерті Владислава розповів його знайома. Під ніком Мамка Снайпер відповідне повідомлення вона опублікувала в твіттері.

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За її словами Вадислава застрелили у всіх на очах, і він лежав та стікав кров’ю на вулиці. Зловмисник вистрілив йому в пах. Дві "швидкі", що проїздили повз зрештою так і не зупинилися. Пояснили це медики тим, що мають виклик.

Потім лікарі сказали в Новомосковську, що немає ліків, поїхали в Дніпро, і там не було, поїхали в Запоріжжя – і там теж. В результаті у Влада зупинилося серце,

– додала дівчина.

Новик.Случилось горе.сейчас в тыитах подробно расскажу.Просим помощи и максимального репоста у всей Украины.Влада вчера застрелили на глазах у всех,скончался он по тупости врачей от остановки сердца. pic.twitter.com/gYXR53lX7s — Мамка Снайпер (@ShinodaKatron) June 29, 2020

Що відомо про нападника

Також вона оприлюднила деякі деталі про зловмисника. За її словами, той, хто стріляв у Кравченка є колишнім правоохоронцем. Звуть його Ігор Васенко, чоловікові – 42 роки. Коли його затримала поліція, він з собою маю пістолет із двома кулями в барабані та ніж.

Дівчина зауважила, що нападник переробив свій Stalker m906UK на 9-міліметрові патрони. І перед тим, як вистрілити, пригрозив молодому чоловіку.

Крім того, дівчина опублікувала фото стрільця.

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Вот то самое рыло,которое застрелило Влада Кравченко и тот самый пистолет из которого стрелял бывший мусар Игорь Алексеевич Васенко.Мразей нужно знать в лицо!!! pic.twitter.com/e2K9ogfnEM — Мамка Снайпер (@ShinodaKatron) June 30, 2020

Коротко про смерть Владислава Кравченка

Трагедія сталася серед дня 28 червня.

У Новомосковську невідомий чоловік почав стріляти в перехожих. Зловмисник перебував у неадекватному стані.

Заспокоїти його та забрати зброю вирішив 24-річний місцевий мешканець Владислав Кравченко.

Втім, йому цього не вдалося зробити. Зрештою зловмисник вистрілив у свого опонента.

За інформацією ЗМІ, Владислав зазнав поранення в артерію та через велику втрату крові пізніше помер у лікарні.

Проти зловмисника правоохоронці відкрили одразу дві кримінальні справи. Чоловіка звинувачують у хуліганстві з застосуванням зброї, а також у завданні важких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого. За це йому загрожує 10-річне ув’язнення.

Похорон Владислава Кравченка заплановано на 1 липня. Прощатися з молодими чоловіком модна буде з 10:00 на провулку Чкалова, 15 у Новомосковську.

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