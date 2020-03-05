Неадекват розтрощив під'їзд і хотів підірвати гранату в Києві: викликали на місце силовиків

У центрі Києві на бульварі Лесі Українки в один із під’їздів зайшов неадекватний чоловік. Зрештою він почав усе трощити на своєму шляху. Водночас зловмисник переконував, що у нього є граната та він збирається її підірвати. Заспокоювати хулігана довелося спецпризначенцям КОРДу. Інцидент трапився увечері 5 березня.

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на мешканців під’їзду, де сталася подія, приблизно о 19:40 неадекват деякий час кружляв біля їхнього будинку, а потім ударив кілька припаркованих автомобілів.

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Потім він зайшов до під'їзду та почав усе трощити. Зокрема,

обірвав дроти інтернету та електроенергії,

ломився в квартири, обливав двері невідомою рідиною,

вибивав вікна парадного.

Крім того, на одній із дверей він намалював серце пінкою для гоління, а біля входу в ще одну з квартир залишив частину дитячої ляльки.

У підсумку жителям під’їзду довелося викликати на місце патрульну поліцію, спецпризначенців КОРДу (Корпус оперативно-раптової дії) та психолога. Коли ж силовики прибули, вони огородили частину двору.

Як затримували неадеквата на бульварі Лесі Українки в Києві

Очевидці кажуть, що спершу до під'їзду зайшов психолог, а потім почав працювати КОРД. Спецпризначенці затримали зловмисника на верхніх поверхах. Гранату у нього не знайшли.

На щастя, внаслідок цих подій ніхто не постраждав. Самого ж хулігана під вартою відвезли до відділку поліції.

За даними деяких ЗМІ, підозрюваний – ветеран АТО. Зауважимо, що це лише припущення кількох людей, не підкріплене офіційною інформацією. Попередньо, чоловік є уродженцем Західного регіону України. Перебував він у Києві на заробітках. Чому вибрав об'єктом саме цей будинок і під'їзд – невідомо.

Дивіться відео з місця інциденту в Києві, де чоловік розгромив під'їзд і погрожував підірвати гранату

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До слова, нещодавно у Києві поблизу станції метро "Лівобережна" ще один неадекват із викруткою кидався на перехожих. На щастя, ніхто не постраждав. Затримати нападника вдалося свідкам ще до приїзду поліції.