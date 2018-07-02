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Неанонсований iPhone встановив рекорд продуктивності

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Неанонсований iPhone встановив рекорд продуктивності
Неанонсований iPhone встановив рекорд продуктивності / unsplash

Чутки про дизайн майбутніх iPhone регулярно з’являються в мережі, проте характеристики смартфонів так і не були офіційно анонсовані. Однак у базі даних бенчмарка Geekbench з'явилися результати тесту неназваного ґаджета від Apple, який працює під управлінням iOS 12, і вони значно вище, ніж у будь-якого актуального Android-флагмана.

Про це повідомляє SlashLeaks.

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Новинка під кодовою назвою iPhone 11,2 працює на 6-ядерному процесорі з частотою 2,49 ГГц, об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 4 ГБ. Цілком можливо, що новинку обладнають чіпсетом A12, у ньому на відміну від попереднього A11, кеш L1 і L2 виріс до 128 КБ.

У одноядерному тесті смартфон набрав 4 673 бали, а в багатоядерному – 10 912. Обидва результати перевершують iPhone X, який набирає 4 238 і 10 308 балів у відповідних тестах. Для порівняння, флагманський Samsung Galaxy S9 + зміг продемонструвати лише 3 381 бали в одноядерному випробуванні та 8 687 в багатоядерному.

iPhone 11,2 показав високі результати у бенчмарку Geekbench
iPhone 11,2 показав високі результати у бенчмарку Geekbench

На даний момент коментарів від Apple або будь-яких офіційних даних про новий пристрій не надходило.

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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