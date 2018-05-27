"Небайдужі, показали зуби!", – діти постраждалого подякували активістам за погром кіосків

Праворадикальні організації розбили кіоск кавказців, які напередодні побили ветерана війни. Все сталося 27 травня на одному із київських ринків "Лісовий".

Два дні тому місцеві продавці гуртом накинулись на військового пенсіонера Семена Саннікова. Він вступився за жінку, якій вони погрожували. Така поведінка продавців спричинила шквал обурення в соцмережах. Особливо людей розсердило те, що вчасно не зреагувала поліція.

Читайте також: У Києві активісти С14 трощать кіоски на ринку, де побили пенсіонера: фото і відео

Тож націоналістичні організації і ветерани АТО приїхали на ринок аби заступитися за постраждалого. Праворадикальні активісти розгромили кіоск нападників. Поліцейські цього разу приїхали швидко, зі щитами взялися охороняти магазин "Рошен", а проти активістів застосували газ. У відповідь у правоохоронців полетіло каміння.

Через це затримали 37 активістів. Декого них з відділку згодом відпускають, побитими.

Розвернулись і вийшли в парк Кіото... Просто йшли, наздогнала поліція повалила на землю, без пояснень, чому затримують,

– прокоментував ветеран АТО Максим.

Як зазначив начальник Андрій Крищенко, Головного управління Національної поліції у місті Києві, порушено кримінальне провадження за статтями групове хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції.



А от діти постраждалого дякують активістам, які заступилися за батька.

Небайдужі люди, патріоти України, показали зуби, зібрали акцію і розгромили точку продаж кривдників мого батька. Уклін до землі вам! Нас, справжніх чоловіків мало, але ми є,

– сказали діти постраждалого пенсіонера.

За словами доньки Семена Саннікова, у нього зламаний ніс та струс мозку. Одного з його кривдників сьогодні таки затримали, того, хто безпосередньо наніс удар.