Небажання уряду мати чесний зворотній сигнал від бізнесу: Ляпіна про причини свого звільнення

Ексголова Державної регуляторної служби дізналася про своє звільнення з Facebook.

"Мене не турбує моє звільнення, а більше я переймаюся планами уряду загалом змінити регуляторну політику в державі як таку. Бо поки це єдиний державний орган, що заважає уряду робити дурниці щодо підприємців", – заявила "5 каналу" Ксенія Ляпіна, перебуваючи у робочому відрядженні до Житомира.

Вона розповіла, що дізналася новину про звільнення виключно з Фейсбуку міністра економіки Тимофія Милованова. Ляпіна додала, що очікувала на подібний сценарій.

"Я прогнозувала, що це буде, але не знала коли. Регуляторна служба давала сигнали про впливи на середовище підприємницьке. Цей сигнал завжди був економічно обґрутнованим, а уряд, здається, не хотів його чути", – сказала Ляпіна.

Також Ляпіна акцентувала на низці ухвалених законопроєктів, після аналізу яких Державна регуляторна служба виступала з критикою. Приміром, про негативний вплив так званого "ФОПівського пакету", стосовно касових апаратів та кешбеку.

"Так само ми сигналізували і про суттєві ризики законопроєкту 1210, який фактично на всю систему оподаткування накладає дуже великі ризики. Ми аргументовано довели, що фактично він призведе до вкрай негативних наслідків і нестабільності підприємницького середовища як такого", – зауважила Ксенія Ляпіна.

"Так само ми висловлювалися проти наявного формату закону "Про ринок землі", який було прийнято і зареєстровано у Верховній Раді. Усе це і стало так званим внутрішнім алярмом, який створив негативні емоції щодо Регуляторної служби", – підсумувала вона.

Раніше у студії 5.ua висловили позицію, що ідея про створення ринку землі в Україні зіштовхується з політичним спротивом, включно з боку Ігоря Коломойського.