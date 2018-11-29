Небезпечна акліматизація: лікарі порадили, як не захворіти під час відпустки

Дуже прикро, коли довгоочікувана відпустка переростає у хворобу. Наш організм не завжди може коректно працювати, якщо відбуваються різкі зміни температур і клімату.

В ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук та експерт дієтолог-нутриціолог Дмитро Колесніченко дали поради як підготувати свій організм до відпустки.

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Акліматизація – це певна реакція організму на стрес, що виникає внаслідок самого процесу переміщення(польоту або наземного транспорту). А також є наслідком різкої зміни декількох важливих факторів: температури та вологості повітря (клімат), кількості та інтенсивності сонячного світла, зміна режиму дня (часового поясу), якість води та їжі на новому місці, а також супутні фактори.

Акліматизація проявляється по різному: бракує енергії (тяжкість), проблеми системи травлення та роботи кишечника (порушення стула), збій імунітету (застуда або температура), погіршення стану шкіри, тощо. Все буде залежати від інтенсивності навантаження на організм та наявності слабких систем,

– зазначив Дмитро Колесніченко.



Як протистояти акліматизації

Для того, щоб підтримати організм, за словами фахівця, перед та під час поїздки варто звернути увагу на такі пункти:

Перед поїздкою бажано не збільшувати навантаження робочими задачами – бо це призведе до наслідків під час відпочинку Витримувати водний режим дня (до і під час поїздки) – минімум 30 мл/кг випивати за день. У поїздці бажано вживати бутильовану воду з невисокою мінералізацією. Не налягати на їжу (особливо місцеві блюда). Всі нові страви бажано куштувати в невеликій кількості в першій половині дня. Алкогольні напої також можуть погіршити стан організму. Тож їх слід обмежувати. Жирні страви не споживати ввечері, замінивши їх на салати без майонезів. Бажано додати антиоксиданти до свого раціону під час поїздки Перед сном доречними будуть Пробіотики (кисло-молочні бактерії) у вигляді спеціальних комплексів або хоча б із натуральних йогуртів (жирністю до 5%). Користуватися кремами для захисту шкіри від сонця та головні убори для пляжу та сонячних прогулянок.

"Будь-які різкі зміни – стрес для організму. Тож треба допомагати відновлюватись та захищати його під час поїздок!", – наголосив лікар.

Медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук “Коли людина змінює місце свого перебування – їде в іншу країну, організм відчуває стрес, він старається адаптуватись до нових умов. Проте процес акліматизації обов’язковий. От уявіть, ми звикли до помірного клімату, а потім раптово – спекотний клімат, це величезний навантаження для усіх систем органів”



Як підготуватися до подорожі

Є два етапи акліматизації:

1. Безсоння, зміни настрою, відчуття дискомфорту.

2. Зниження фізіологічної стійкості, як наслідок – виникнення нової хвороби або загострення хронічних.

Для профілактики захворювань і швидкої акліматизації фахівець рекомендує такі профілактичні засоби:

настоянка женьшеню приймати по 25-30 капель на день. настоянка елеутерокока приймати по 15-25 к/день зранку. вітаміни групи А та Е.

"Під час відпочинку при зміні клімату корисний зелений чай, потрібно більше відпочивати, лягати спати вчасно, намагатись не порушувати свої біоритми", – порадила фахівець.

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