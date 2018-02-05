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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Небезпечна дурість, – експерт про нову ядерну доктрину США

19:17, сьогодні 230 Читать новость на русском
Америка ініціює ядерну гонку озброєнь нового типу
Америка ініціює ядерну гонку озброєнь нового типу / Le Huffington Post Quebec

Нова ядерна доктрина США, опублікована другого лютого, передбачає розробку малопотужної смертельної зброї для того, аби у разі потенційного ядерного удару з Росії, дати гідну відсіч супротивнику. Відтепер Пентагон робитиме ставку не на кількість атомної зброї, а на тактику застосування та технології її виробництва.

Таким чином, Америка ініціює ядерну гонку озброєнь нового типу, пише The New York Times.

Читайте також: Ядерна стратегія США виправдовує розробку нової смертельної зброї, – The Wall Street Journal

"(...) Сполучені Штати повинні володіти достатніми дослідницькими, проектними, конструкторськими і виробничими потужностями для підтримки і поповнення свого ядерного арсеналу", – цитує видання "Огляд конфігурації ядерних сил США".

У ньому, окрім іншого, міститься різке попередження щодо нової російської автономної ядерної торпеди. Доктрина також відкрито відкидає курс попередника Трампа Барака Обами до скорочення частки ядерної зброї у засобах оборони США. "Ліміт боєголовок (1,5 тис. готових до застосування ядерних боєзарядів), який вступає в силу в понеділок, закінчується у 2021 році, і в огляді ядерної політики не вказано, що його подовжать", – йдеться у статті.

Ядерна доктрина вже викликала хвилю критики, як серед американського експертного середовища, так і на міжнародній арені.

Так, Ендрю Вебер, помічник міністра оборони за адміністрації Обами, назвав новий план "небезпечним безглуздям".

Ми просто дзеркально повторюємо безрозсудну російську доктрину. Ми і так можемо стримати будь-який удар. У нас багато зброї малої потужності. Новий план – це вигадка, покликана виправдати виробництво нових ядерних озброєнь. Вони тільки збільшать ймовірність їхнього застосування та прорахунку. Логіка адміністрації Трампа гідна Кафки,
– прокоментував Вебер.

Із осудом сприйняли публікацію нової ядерної доктрини США в Ірані, Росії та Китаї. Іранський лідер Хассан Рухані заявив, що Америка "безсоромно" загрожує Росії своєю смертельною зброєю.

Читайте також: Ядерна доктрина США: у Китаї назвали не правдою заяву Пентагону про ядерну загрозу

Нагадаємо, у грудні минулого року глава Білого дому Дональд Трамп проголосив нову стратегію національної безпеки США, в якій Росію та Китай названо найголовнішими супротивниками Штатів. 2 лютого була опублікована і нова ядерна доктрина Америки. В документі зазначається, що Росія погрожує першою нанести "обмежений ядерний удар". Американці ж обіцяють теж використати ядерну зброю.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Зброя Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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