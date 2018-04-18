Небезпечні ігри: в Одесі дівчинку вдарило струмом на даху поїзда

В Одесі 11-річну дівчинку вдарило струмом після того, як вона видерлась на дах вантажного потяга. Правоохоронці встановлюють подробиці інциденту.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Одеській області.

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Сьогодні, 18 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доправили 11-річну дівчинку з опіками від удару електричним струмом,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, ушкодження дитина отримала, видершись на дах товарного потягу. Зараз дівчинка перебуває у лікарні.

У поліції застерігають, що над потягами під величезною напругою знаходяться не лише електричні дроти, а й простір під ними, тому вони не можуть бути місцями для гри. Окрім цього, правоохоронці просять батьків бути пильними та уважно слідкувати за своїми дітьми.

Додамо, що серед підлітків стало особливо популярним робити селфі в екстремальних локаціях. Минулоріч від удару струмом при спробі вилізти на опору електропередач загинув 13-річний харків’янин. У червні до реанімації потрапила 18-річна львів’янка, яка вилізла на потяг, а 16-річний киянин зірвався з опори пішохідного мосту.