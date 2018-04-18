14:46
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Небезпечні ігри: в Одесі дівчинку вдарило струмом на даху поїзда

37
В Одесі дівчинку вдарило струмом на даху поїзда
В Одесі дівчинку вдарило струмом на даху поїзда / z-pravda

В Одесі 11-річну дівчинку вдарило струмом після того, як вона видерлась на дах вантажного потяга. Правоохоронці встановлюють подробиці інциденту.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Читайте також: У Росії підліток влаштував різанину в школі

Сьогодні, 18 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доправили 11-річну дівчинку з опіками від удару електричним струмом,
– йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, ушкодження дитина отримала, видершись на дах товарного потягу. Зараз дівчинка перебуває у лікарні.

У поліції застерігають, що над потягами під величезною напругою знаходяться не лише електричні дроти, а й простір під ними, тому вони не можуть бути місцями для гри. Окрім цього, правоохоронці просять батьків бути пильними та уважно слідкувати за своїми дітьми.

Додамо, що серед підлітків стало особливо популярним робити селфі в екстремальних локаціях. Минулоріч від удару струмом при спробі вилізти на опору електропередач загинув 13-річний харків’янин. У червні до реанімації потрапила 18-річна львів’янка, яка вилізла на потяг, а 16-річний киянин зірвався з опори пішохідного мосту.

Теги: Діти Новини України Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук