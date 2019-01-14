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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Небезпечний пісок та відчай, з чим гонщики боролися на 6-у етапі ралі Дакар-2019: відео

      242 Читать новость на русском
      Дакар-2019
      Дакар-2019 / motorsport.motorionline.com

      У Південній Америці закінчився шостий етап ралі Дакар-2019. Цей етап не обійшовся без дискваліфікацій за порушення правил, а також технічних проблем у гонщиків.

      Француз Себастьян Льоб здобув перемогу на шостому етапі ралі в заліку позашляховиків. Друге місце дісталося Нассеру Аль-Атті.

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      Для Нассера цей результат став дуже важливий з точки зору боротьби в загальному заліку – його головний конкурент Стефан Петерансель поступився йому за підсумками етапу 16 хвилинами. На друге місце завдяки своїй перемозі вийшов Себастьян Льоб.

       

       

      Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

      1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
      2. Себастьян Льоб (Peugeot) +37.43
      3. Стефан Петерансель (MINI) +41.14

      Аргентинець Ніколас Кавільяссо здобув перемогу в заліку квадроциклів. Другим до фінішу дістався Херемьяс Гонсалес Феріолі, трійку найсильніших замкнув Мануель Андухар. Успіх на шостому етапі дозволив Кавільяссо трохи зміцнити лідерські позиції в загальному заліку.

      Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

      1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha)
      2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) +1: 06.49
      3. Густаво Гальєго (Yamaha) +1: 29.36

      Чилійський гонщик Пабло Кінтанілья здобув перемогу в класі мотоциклів. Друге місце зайняв аргентинець Кевін Бенавілес, третє місце дісталося австрійцю Матіасу Валькнеру. Кінтанілья завдяки цій перемозі вийшов в лідери генеральної класифікації ралі-марафону, випередивши Ріккі Брабека.

       

       

      Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік

      1. Пабло Кінтанілья (Husqvarna)
      2. Ріккі Брабек (Honda) +4.38
      3. Тобі Прайс (KTM) +5.17

       

       

      Екіпаж команди "МАЗ-СПОРТавто" пілота Сергія В'язовича здобув перемогу на шостому етапі в класі вантажівок. Однак пізніше через отриманння штрафу в одну годину білоруський екіпаж перемістився на п'яту позицію. Причиною для покарання В'язовича став пропуск однієї з контрольних точок, на якій Сергій не відзначився. Тепер на першому місці за підсумками шостого етапу перебуває екіпаж "Івеко" голландця Жерара де Роя.

      Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

      1. Едуард Ніколаєв (КАМАЗ-майстер)
      2. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +10.13
      3. Жерар де Рой ("Івеко") +1: 50.03.

       

       

       

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      Теги: Спорт Перегони Ралі
      Джерело: 24 Канал
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