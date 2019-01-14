Небезпечний пісок та відчай, з чим гонщики боролися на 6-у етапі ралі Дакар-2019: відео

У Південній Америці закінчився шостий етап ралі Дакар-2019. Цей етап не обійшовся без дискваліфікацій за порушення правил, а також технічних проблем у гонщиків.

Француз Себастьян Льоб здобув перемогу на шостому етапі ралі в заліку позашляховиків. Друге місце дісталося Нассеру Аль-Атті.

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Для Нассера цей результат став дуже важливий з точки зору боротьби в загальному заліку – його головний конкурент Стефан Петерансель поступився йому за підсумками етапу 16 хвилинами. На друге місце завдяки своїй перемозі вийшов Себастьян Льоб.

Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)

2. Себастьян Льоб (Peugeot) +37.43

3. Стефан Петерансель (MINI) +41.14

Аргентинець Ніколас Кавільяссо здобув перемогу в заліку квадроциклів. Другим до фінішу дістався Херемьяс Гонсалес Феріолі, трійку найсильніших замкнув Мануель Андухар. Успіх на шостому етапі дозволив Кавільяссо трохи зміцнити лідерські позиції в загальному заліку.

Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha)

2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) +1: 06.49

3. Густаво Гальєго (Yamaha) +1: 29.36

Чилійський гонщик Пабло Кінтанілья здобув перемогу в класі мотоциклів. Друге місце зайняв аргентинець Кевін Бенавілес, третє місце дісталося австрійцю Матіасу Валькнеру. Кінтанілья завдяки цій перемозі вийшов в лідери генеральної класифікації ралі-марафону, випередивши Ріккі Брабека.

Desperation, exhaustion, pain... Skyler Howes experienced them today and had to abandon this @Dakar.



Desesperación, agotamiento, dolor... Skyler Howes los experimentó hoy y tuvo que abandonar.#Dakar2019 pic.twitter.com/dJOz21n4hk — DAKAR RALLY (@dakar) 14 січня 2019 р.

Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік

1. Пабло Кінтанілья (Husqvarna)

2. Ріккі Брабек (Honda) +4.38

3. Тобі Прайс (KTM) +5.17

The slippery and dangerous sand is the protagonist of the most intense moment of Stage 6, offered by Rebellion Timepieces.



La peligrosa y resbaladiza arena protagonista del momento más intenso de la Etapa 6, ofrecido por Rebellion Timepieces.#Dakar2019 | @RebellionTime pic.twitter.com/sMxMKyOaSY — DAKAR RALLY (@dakar) 14 січня 2019 р.

Екіпаж команди "МАЗ-СПОРТавто" пілота Сергія В'язовича здобув перемогу на шостому етапі в класі вантажівок. Однак пізніше через отриманння штрафу в одну годину білоруський екіпаж перемістився на п'яту позицію. Причиною для покарання В'язовича став пропуск однієї з контрольних точок, на якій Сергій не відзначився. Тепер на першому місці за підсумками шостого етапу перебуває екіпаж "Івеко" голландця Жерара де Роя.

Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

1. Едуард Ніколаєв (КАМАЗ-майстер)

2. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +10.13

3. Жерар де Рой ("Івеко") +1: 50.03.

Stage 6 Summary: Arequipa > San Juan de Marcona | Trucks



Victory for Gerard de Rooy#Dakar2019 pic.twitter.com/o1AVpU05Bc — DAKAR RALLY (@dakar) 14 січня 2019 р.

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