Небезпечний пісок та відчай, з чим гонщики боролися на 6-у етапі ралі Дакар-2019: відео
У Південній Америці закінчився шостий етап ралі Дакар-2019. Цей етап не обійшовся без дискваліфікацій за порушення правил, а також технічних проблем у гонщиків.
Француз Себастьян Льоб здобув перемогу на шостому етапі ралі в заліку позашляховиків. Друге місце дісталося Нассеру Аль-Атті.
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Для Нассера цей результат став дуже важливий з точки зору боротьби в загальному заліку – його головний конкурент Стефан Петерансель поступився йому за підсумками етапу 16 хвилинами. На друге місце завдяки своїй перемозі вийшов Себастьян Льоб.
Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік
1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
2. Себастьян Льоб (Peugeot) +37.43
3. Стефан Петерансель (MINI) +41.14
Аргентинець Ніколас Кавільяссо здобув перемогу в заліку квадроциклів. Другим до фінішу дістався Херемьяс Гонсалес Феріолі, трійку найсильніших замкнув Мануель Андухар. Успіх на шостому етапі дозволив Кавільяссо трохи зміцнити лідерські позиції в загальному заліку.
Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік
1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) +1: 06.49
3. Густаво Гальєго (Yamaha) +1: 29.36
Чилійський гонщик Пабло Кінтанілья здобув перемогу в класі мотоциклів. Друге місце зайняв аргентинець Кевін Бенавілес, третє місце дісталося австрійцю Матіасу Валькнеру. Кінтанілья завдяки цій перемозі вийшов в лідери генеральної класифікації ралі-марафону, випередивши Ріккі Брабека.
Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік
1. Пабло Кінтанілья (Husqvarna)
2. Ріккі Брабек (Honda) +4.38
3. Тобі Прайс (KTM) +5.17
Екіпаж команди "МАЗ-СПОРТавто" пілота Сергія В'язовича здобув перемогу на шостому етапі в класі вантажівок. Однак пізніше через отриманння штрафу в одну годину білоруський екіпаж перемістився на п'яту позицію. Причиною для покарання В'язовича став пропуск однієї з контрольних точок, на якій Сергій не відзначився. Тепер на першому місці за підсумками шостого етапу перебуває екіпаж "Івеко" голландця Жерара де Роя.
Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік
1. Едуард Ніколаєв (КАМАЗ-майстер)
2. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +10.13
3. Жерар де Рой ("Івеко") +1: 50.03.
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