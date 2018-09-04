Небезпечний тайфун в Японії: без світла залишаються понад 350 тисяч будинків

До Японії прийшов небезпечний тайфун "Джебі". Наразі в країні скасовано 700 внутрішніх авіарейсів і дуже пошкоджені електродроти, внаслідок чого багато людей залишилися без світла.

Стихія вирує на заході країни.

Читайте також: Грецію сколихнув 5-бальний землетрус

Через тайфун тимчасово припинили залізничне сполучення, а без світла залишається понад 350 тисяч домівок. Швидкість вітру в епіцентрі становить 160 кілометрів на годину. Потужний вітер хилить дерева та валить дорожні знаки. Висота хвиль на морі – 12 метрів. Через розгул стихії, зупинили рух потягів між Осакою і Хіросімою, а прем'єр країни Сіндзо Абе скасував свій візит на острів Косю.

Тим часом, негоду готуються зустрічати на півночі країни. Додамо, що тайфун "Джебі" називають найпотужнішим за останні 25 років.

До слова, на Прикарпатті через тривалі опади стався потужний зсув ґрунту. Через нього виявилась заблокованою автомобільна дорога міського значення, яка сполучає 5 сіл у Верховинському районі на Івано-Франківщині.