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Небезпечний вірус: хакери знайшли спосіб обійти захист у Windows 10

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Хакери знайшли спосіб обійти захист у Windows 10
Хакери знайшли спосіб обійти захист у Windows 10 / Фото з вільних джерел

Хакерське угрупування Zacinlo обійшло захист в Windows 10 та знайшло спосіб розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення, яке змушує користувачів бачити нав'язливу рекламу в інтернеті.

Про це повідомляють "ІТ Новости".

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Варто зазначити, що 90% заражених цим вірусом пристроїв працюють під управлінням операційної системи Windows 10. Саме в цій системі, як стверджують розробники, з самого початку був впроваджений захист, який заважає схожому шкідливому програмному коду прописуватися в системні кореневі папки.

Сам вірус поширюється під виглядом безкоштовного анонімного VPN-сервісу s5Mark, після установки якого довантажуються інші частини шкідливого ПЗ. Експерти відзначили, що цей комп'ютерний вірус може довго залишатися непоміченим. Його основне завдання – надавати жертві нав'язливу рекламу. Також вірус здатний імітувати призначені для користувача кліки на оголошеннях.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Кібербезпека хакери Хакерська атака Windows 10
Джерело: 24 Канал
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