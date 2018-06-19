Небезпечний вірус: хакери знайшли спосіб обійти захист у Windows 10
Хакерське угрупування Zacinlo обійшло захист в Windows 10 та знайшло спосіб розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення, яке змушує користувачів бачити нав'язливу рекламу в інтернеті.
Про це повідомляють "ІТ Новости".
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Варто зазначити, що 90% заражених цим вірусом пристроїв працюють під управлінням операційної системи Windows 10. Саме в цій системі, як стверджують розробники, з самого початку був впроваджений захист, який заважає схожому шкідливому програмному коду прописуватися в системні кореневі папки.
Сам вірус поширюється під виглядом безкоштовного анонімного VPN-сервісу s5Mark, після установки якого довантажуються інші частини шкідливого ПЗ. Експерти відзначили, що цей комп'ютерний вірус може довго залишатися непоміченим. Його основне завдання – надавати жертві нав'язливу рекламу. Також вірус здатний імітувати призначені для користувача кліки на оголошеннях.
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