00:20
6 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Небезпека є, – Милованов назвав реформи, які можуть провалитись

      -
      Тимофій Милованов про реформи в Україні
      Тимофій Милованов про реформи в Україні / 24 канал

      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексій Милованов заявив, що на сьогодні існує небезпека у незалежності Національного банку України, а також у розвернені медичної реформи. Хто може вплинути на такі рішення влади – читайте далі.

      Про незалежність Нацбанку

      В ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі Милованов пояснив, що ідея друкувати гроші, аби заповнити "діру" в українському бюджеті, є небезпечною, зокрема для незалежності Нацбанку.

      До слова Дефіцит бюджету 2020: чи друкуватиме Україна гроші

      "Дехто каже: "Чому ми ж не можемо друкувати гроші, як це робить американський уряд", а я кажу – якби ми могли надрукувати долар, то ми б друкували. Але, на жаль, гривні не так довіряють, і друк гривні приведе до її девальвації", – сказав він.

      Про медреформу

      Окрім цього, в Україні досить складна ситуація з медичною реформою. Вона зупинилась на середині свого розвитку, а через те, що її почали одні люди, а завершують інші існують загрози розвернення.

      "Це приклад реформи, яка дороблена наполовину. Тобто все концептуально правильно –  є ідея, що гроші йдуть за пацієнтом, тобто ми платимо не за ліжко, а за послугу. Однак реформи на фоні коронавірусу треба продовжувати і робити це якісно", – пояснив ексміністр.

      Більше про це Звільнення сотень медиків і закриття багатьох лікарень: Зеленський оприлюднив мінуси медреформи

      Він додав, що зараз країна живе в умовах постправди, а популізм і публічний тиск на владу робить прийняття рішень складними.

      "І президенту, і уряду, і політикам насправді в цьому валі інформації дуже складно розібратись. І насправді це велика трагедія, що той, хто голосніше кричить іноді переграє того, кому потрібно насправді десь допомогти", – зазначив Милованов.

      Тимофій Милованов прокоментував розвиток реформ в Україні:

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Гроші НБУ Реформи Медична реформа Тимофій Милованов – новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      5 травня , 22:00 Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      Олександр Коваленко
      Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      5 травня , 21:13 Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      Анатолій Максимов