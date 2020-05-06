Небезпека є, – Милованов назвав реформи, які можуть провалитись

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексій Милованов заявив, що на сьогодні існує небезпека у незалежності Національного банку України, а також у розвернені медичної реформи. Хто може вплинути на такі рішення влади – читайте далі.

Про незалежність Нацбанку

В ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі Милованов пояснив, що ідея друкувати гроші, аби заповнити "діру" в українському бюджеті, є небезпечною, зокрема для незалежності Нацбанку.

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"Дехто каже: "Чому ми ж не можемо друкувати гроші, як це робить американський уряд", а я кажу – якби ми могли надрукувати долар, то ми б друкували. Але, на жаль, гривні не так довіряють, і друк гривні приведе до її девальвації", – сказав він.

Про медреформу

Окрім цього, в Україні досить складна ситуація з медичною реформою. Вона зупинилась на середині свого розвитку, а через те, що її почали одні люди, а завершують інші існують загрози розвернення.

"Це приклад реформи, яка дороблена наполовину. Тобто все концептуально правильно – є ідея, що гроші йдуть за пацієнтом, тобто ми платимо не за ліжко, а за послугу. Однак реформи на фоні коронавірусу треба продовжувати і робити це якісно", – пояснив ексміністр.

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Він додав, що зараз країна живе в умовах постправди, а популізм і публічний тиск на владу робить прийняття рішень складними.

"І президенту, і уряду, і політикам насправді в цьому валі інформації дуже складно розібратись. І насправді це велика трагедія, що той, хто голосніше кричить іноді переграє того, кому потрібно насправді десь допомогти", – зазначив Милованов.

Тимофій Милованов прокоментував розвиток реформ в Україні: