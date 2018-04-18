Небезпеки з кондиціонера: переохолодження, бактерії та як від цього вберегтись

Спекотній погоді можуть протистояти морський бриз, пляж або кондиціонер. Втім, чудо сучасної техніки не тільки рятує від задухи, але й може стати джерелом хвороби. Які проблеми здатен спровокувати кондиціонер у приміщенні, так як від нього убезпечити себе і рідних — з'ясовували журналісти сайту "24".

Якщо ви вважаєте, що охолодження за допомогою кондиціонера – абсолютно безпечна річ, то дещо помиляєтесь. Можна виділити кілька небезпек, які можуть вас спіткати у випадку використання цього побутового приладу. Крім цього, існує декілька головних правил "спілкування" з кондиціонером, аби воно було взаємокорисним.

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Нюанс перший: бактерії і фільтр

Велика небезпека кондиціонеру – за період, коли він не використовується, прилад накопичує пил та інші мікрочастинки. Вони осідають на фільтрі. І якщо його не замінили – під час першого ж використання в новому сезоні уся ця нечисть "видихається" кондиціонером на людей. Особливо це стосується офісних варіантів. А накопичується там не абищо, а концентрат бактерій, вірусів, пилових кліщів і алергенів, в тому числі – шерсть тварин. Пил і вологе середовище в кондиціонері – "улюблене" місце для розмноження хвороботворних бактерій. Найнебезпечніша з них – легіонела, яка викликає у людини форму пневмонії з важким перебігом. Її головна небезпека – вона не має таких гострих проявів, як висока температура, кашель, болі у грудній клітці, слабкість, пітливість, а починається як звичайна застуда: легке нездужання, трохи підвищена температура ( на рівні 37,2), і рентген нічого не показує. А через два тижні раптово – ураження легень.

Правило 1: чистити фільтр. Якщо ж тільки збираєтесь придбати кондиціонер – оберіть модель, де фільтр очищується автоматично.

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А ще – слідкуйте за найменшими негативними змінами у власному організмі. Особливо якщо у робочому колективі є випадки захворювання.

Нюанс другий: переохолодження

Увійшовши з "пекла" вулиці до приміщення, хочеться "накрутити" кондиціонер максимально, аби охолонути швидше. Цим грішить значна частина користувачів. У результаті різкий перехід з 30-34 градусів до 18-20 створює стрес для організму, різке переохолодження, що призводить до застуди і навіть – до запалення легень.

Правило 2: температура кондиціонування має бути на 5, максимум 10 градусів нижчою за вуличну. Тоді людський організм адаптується до зміни температурного режиму без особливої шкоди для себе.

Нюанс третій: гіпервентилятор

Чимало людей полюбляють вмикати струмінь прохолодного повітря прямо на себе. Але цей обдув нічим не відрізняється від звичайного протягу (навіть якщо його температура в межах рекомендованої). Направляючи струмінь повітря на ліжко чи робоче крісло, ви ризикуєте "заробити" не просто застуду чи ангіну, а й радикуліт або запалення нирок.

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Правило 3: не направляти струмінь кондиціонеру на себе. Краще увімкнути охолодження приміщення до початку роботи, або просто вийти з робочого кабінету, поки відбувається кондиціонування.

Нюанс четвертий: у авто

Сучасні автівки також обладнані (або дообладнуються) кондиціонерами, інакше машина перетворюється у спекотні дні на філіал пекла. Однак і тут користувача підстерігає небезпека – біль в очах аж до кон'юнктивіту. Спровокована ця проблема тим, що автомобільний охолоджувач має так званий холодоагент, який також є джерелом мікробів і бактерій.

Правило 4: холодоагент потрібно міняти якомога частіше, і питання запалених очей зникне.

Як би там не було, не варто боятися кондиціонера. Це досить корисний винахід сучасної технічної думки. А стане він джерелом хвороб чи полегшить життя – залежить виключно від користувачів.

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