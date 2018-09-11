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"Небо враз стало помаранчевим": у Пенсильванії стався потужний вибух на газопроводі

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У США стався потужний вибух на газопроводі: у небо піднявся помаранчевий стовп вогню
У США стався потужний вибух на газопроводі: у небо піднявся помаранчевий стовп вогню / фото з соцмереж

10 вересня в американському штаті Пенсильванія поблизу міста Піттсбург стався потужний вибух на газопроводі. Пожежа спалахнула просто посеред житлового кварталу, тому рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів.

Про це інформує CBS News.

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Я думав, що біля мого будинку вибухнула бомба, проте у вікні побачив стовп вогню,
– розповів один із очевидців інциденту.

Попри те, що вибух прогримів фактично посеред житлового кварталу, обійшлося без жертв. Щоправда згорів один із житлових будинків та декілька автомобілів.

Також рятувальники евакуювали мешканців та на декілька днів закрили місцеву школу. Окрім цього, пожежники перекрили трасу.

"Все небо – помаранчеве. Це – підтвердження вибуху на газопроводі. Рятувальники оголосили евакуацію", – написала у Twitter американська журналістка Меган Шиллер.

Справді, на фото та відео, знятих поблизу місця інциденту, видно, як у небо піднімається яскравий помаранчевий стовп вогню.

 

Теги: Новини США Вибух Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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