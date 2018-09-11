"Небо враз стало помаранчевим": у Пенсильванії стався потужний вибух на газопроводі

10 вересня в американському штаті Пенсильванія поблизу міста Піттсбург стався потужний вибух на газопроводі. Пожежа спалахнула просто посеред житлового кварталу, тому рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів.

Про це інформує CBS News.

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Я думав, що біля мого будинку вибухнула бомба, проте у вікні побачив стовп вогню,

– розповів один із очевидців інциденту.

Попри те, що вибух прогримів фактично посеред житлового кварталу, обійшлося без жертв. Щоправда згорів один із житлових будинків та декілька автомобілів.

Також рятувальники евакуювали мешканців та на декілька днів закрили місцеву школу. Окрім цього, пожежники перекрили трасу.

"Все небо – помаранчеве. Це – підтвердження вибуху на газопроводі. Рятувальники оголосили евакуацію", – написала у Twitter американська журналістка Меган Шиллер.

Справді, на фото та відео, знятих поблизу місця інциденту, видно, як у небо піднімається яскравий помаранчевий стовп вогню.

The entire sky is orange. This is a confirmed gasline explosion. They are evacuating homes nearby in Center Township @KDKA pic.twitter.com/KyzDAWx9oK — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 10 сентября 2018 г.

Dozens of people were evacuated early Monday after a natural gas line explosion in a small western Pennsylvania community https://t.co/irNsPuKc2T pic.twitter.com/8JOXpjA1Kn — CNN (@CNN) 11 сентября 2018 г.

Giant flames visible from a nearby highway light up the sky after a gas line exploded in Aliquippa, Pennsylvania. No injuries were reported in the blast. https://t.co/J6bosfGDgL pic.twitter.com/kT8OKtxD1k — ABC News (@ABC) 11 сентября 2018 г.