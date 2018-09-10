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"Небюджетний" iPhone 9: експерти назвали нову ціну смартфона

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Нова ціна iPhone 9
Нова ціна iPhone 9 / unsplash

"Доступний" iPhone із LCD-матрицею, який представлять 12 вересня, може виявитися значно дорожчим, ніж припускалося раніше. На думку аналітиків Goldman Sachs, Apple не стане позиціонувати новий смартфон як “бюджетний”, так як цю нішу займуть інші продукти.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Якщо вірити прогнозам аналітичної компанії Goldman Sachs, вартість 6.1-дюймового iPhone з IPS-екраном складе значні 849 доларів (близько 24 000 гривень). Причому це ціна за базову модель з 64 ГБ "на борту". Вартість iPhone 9 з більш ємним накопичувачем, відповідно, буде ще вище.

Цілком очевидно, що Apple не піде на істотне зниження цін, особливо на тлі високого попиту на iPhone X, при його вартості в 999 доларів. Для цього немає ніяких об'єктивних причин, – пояснили експерти.

"Минулого року вийшов iPhone X, і тоді ми вважали що продажі цього пристрою не будуть успішними, що, в свою чергу, неодмінно позначилося б на вартості цінних паперів Apple. Що ми бачимо зараз? Обидва прогнози не виправдали себе", – додали аналітики Goldman Sachs.

Ймовірний дизайн
Ймовірний дизайн "бюджетного" iPhone

Хоч як і раніше немає ніякої достовірної інформації про вартість новинок, більшість аналітиків сходяться в тому, що вартість "бюджетного" iPhone не повинна перевищити позначку в 699 доларів (близько 19 760 гривень).

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Теги: Смартфони Техно Apple iPhone Ціни
Джерело: 24 Канал
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