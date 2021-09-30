Нечиста гра конкурентів: за "спадок" Кернеса борються 2 головних кандидати

У Харкові 30 вересня закінчується реєстрація кандидатів на посаду міського голови. За день до фінішу зголосилися 11 охочих.

Серед кандидатів і скандальні політики, і люди, про яких нічого невідомо. Відмову від комісії поки отримав лише один претендент – темна конячка Віктор Кеммель.

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Про Креммеля відомо обмаль інформації. Чоловік із цілого пакету документів подав лиш заяву.

"Вказав, що він дуже здібна людина, має наукові та творчі здібності. Не зазначив, де він працює. У самій заяві написав, що сплата грошової застави погіршує його майновий стан, тому відмовився від її сплати", – розповів член робочої групи харківської ТВК Михайло Сахань.

Хто зареєструвався на вибори

У перший день реєстрації до тервиборчкому поспішили самовисуванці Костянтин Немічєв (очільник харківського "Нацкорпусу") та Михайло Добкін (екснардеп і мер Харкова 2006 – 2010 років). Також зареєструвався від "Партії Шарія" Володимир Плетньов – екссуддя, а нині міський депутат.

У наступні дні, зареєстрували самовисуванців Валерія Говорова – депутата Харківської облради від "Опозиційної платформи – За життя", ексдепутата міської ради Дмитра Мариніна. Побореться за мерство Олександр Кондрюсик – підприємець та блогер, відомий у мережі за прізвиськом "Саша псих".

Реєстрацію вже пройшов секретар міськради та виконувач обов'язків мера Ігор Терехов. На розгляді документи ще 3 претендентів:

представника "Європейської Солідарності" Олександра Скорика;

поки єдиної жінки Аліни Мустафаєвої;

активіста Сергія Ряполова, який судився з Геннадієм Кернесом через викрадення та тортури.

Головні конкуренти – хто вони

Реальних кандидатів на пост мера, як переконують політологи, всього 2 – Михайло Добкін та Ігор Терехов. Саме їм пророкують вихід у другий тур. Підтримки електорату для перемоги в першому, ймовірно, не вистачить.

Між цими двома кандидатами йде основна боротьба за "спадок" Кернеса, але я бачу, що їхні штаби його сприймають досить по-різному. Терехов тут орієнтований на сучасний Харків. У комунікації Михайла Добкіна чітко бачимо повернення навіть ситуації 2014 року. Він каже, що повертаймо російську мову викладання в школи. Юлія Біденко політологиня

Як порушують передвиборчу кампанію

Обидва кандидати почали передвиборчу кампанію задовго до її старту. Зауважень до нечистої гри конкурентів вже чимало. У громадянській мережі ОПОРА вказують, що хтось почав рекламуватися до реєстрації, а хтось використовує адмінресурс.

"Зі сторінок адміністрації платили гроші за рекламу районів, які анонсують зустрічі пана Терехова. На цих зустрічах ходять уже люди в футболках з підписом Терехов й галочкою. Роздають безплатні квитки в зоопарк, які також просто так зараз не купиш", – розповів обласний координатор громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко.

Пан Добкін – про нього можна сказати, що вони анонсували проєкт "Турбота" згідно з яким збирають купу персональних даних від населення, щоб потім з міської програми виділяти їм по 2 тисячі гривень на оплату комунальних послуг,

– додав він.

Передвиборча кампанія в Харкові надактивна. Спостерігачі вже знайшли й фейкові праймеріз, і чорний піар з анонімних телеграм-каналів. Хто останніми ввірветься у мерську гонитву, стане відомо 30 вересня.

Як показали попередні перегони, кандидати йдуть подавати документи в останні хвилини останнього дня.

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