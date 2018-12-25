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      Нечувана розкіш: який вигляд має та скільки коштує номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї

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      Готель Wanda Reign на набережній Бунд у Китаї належить до категорії тих ультраелітних готелів, яким для позначення рівня розкоші 5 зірок зовсім не достатньо.

      Він став першим семизірковим готелем у Шанхаї.

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      Проект будівлі розробляли дизайнери світової слави з Foster + Partners and Heatherwick Studio. Споруда поєднала у собі елементи класичної архітектури з сучасними вставками зі сталі і скла.

      Проте набагато більше за зовнішній вигляд розкішного готелю вражає те, що всередині.

      готель 7 зірок Китай Шанхай
      Інтер'єр 7-зіркового готелю у Шанхаї

      Його будівництво, яке тривало понад три роки коштувало космічних 516 мільйонів доларів США і чимала сума з цих грошей пішла саме на декор та оздоблення інтер'єрів.

      Інтер'єр готель 7 зірок Шанхай
      Будівництво і оздоблення готелю обійшлось у понад півмільярда доларів

      До прикладу, підлога у лобі готелю поміж мармуровими колонами викладена цінним мінералом жадеїтом. Гості мають змогу відпочити на антикварних меблях і помилуватись стінами з мозаїки та творами сучасних китайських художників.

      готель Шанхай Китай лобі мармур
      Підлога у лобі готелю Wanda Reign викладена жадеїтом

      У ресторані готелю працює шеф-кухар з зірками Michelin. Постояльці на вибір можуть замовити обід у французькому чи японському ресторанах, або поласувати стравами традиційної китайської кухні.

      ресторан готель Шанхай Китай
      Ресторан у 7-зірковому готелі в Шанхаї

      Вишуканим багатством наповнені й інтер'єри усіх 193 номерів. Ціни у цьому фешенебельному готелі починаються від 230 доларів за ніч.

      номер 7-зірковий готель Шанхай
      Номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї

      Так, номер Делюкс на двох на вихідні наприкінці січня 2019-го можна забронювати за приблизно 6500 гривень.

      Номер із запаморочливим виглядом на набережну Вайтань (Бунд) обійдеться у понад 23 тисячі гривень за ніч (приблизно 850 доларів США).

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      Теги: Китай Фотоновини Новини нерухомості Новини нерухомості світу Дизайн Ідеї для інтер'єру Розкішні готелі
      Джерело: 24 канал
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