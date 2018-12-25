Нечувана розкіш: який вигляд має та скільки коштує номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї
Готель Wanda Reign на набережній Бунд у Китаї належить до категорії тих ультраелітних готелів, яким для позначення рівня розкоші 5 зірок зовсім не достатньо.
Він став першим семизірковим готелем у Шанхаї.
Дивіться також: Дизайн інтер'єру готелю у Києві тріумфував на міжнародному конкурсі: чим він особливий
Проект будівлі розробляли дизайнери світової слави з Foster + Partners and Heatherwick Studio. Споруда поєднала у собі елементи класичної архітектури з сучасними вставками зі сталі і скла.
Проте набагато більше за зовнішній вигляд розкішного готелю вражає те, що всередині.
Інтер'єр 7-зіркового готелю у Шанхаї
Його будівництво, яке тривало понад три роки коштувало космічних 516 мільйонів доларів США і чимала сума з цих грошей пішла саме на декор та оздоблення інтер'єрів.
Будівництво і оздоблення готелю обійшлось у понад півмільярда доларів
До прикладу, підлога у лобі готелю поміж мармуровими колонами викладена цінним мінералом жадеїтом. Гості мають змогу відпочити на антикварних меблях і помилуватись стінами з мозаїки та творами сучасних китайських художників.
Підлога у лобі готелю Wanda Reign викладена жадеїтом
У ресторані готелю працює шеф-кухар з зірками Michelin. Постояльці на вибір можуть замовити обід у французькому чи японському ресторанах, або поласувати стравами традиційної китайської кухні.
Ресторан у 7-зірковому готелі в Шанхаї
Вишуканим багатством наповнені й інтер'єри усіх 193 номерів. Ціни у цьому фешенебельному готелі починаються від 230 доларів за ніч.
Номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї
Так, номер Делюкс на двох на вихідні наприкінці січня 2019-го можна забронювати за приблизно 6500 гривень.
Номер із запаморочливим виглядом на набережну Вайтань (Бунд) обійдеться у понад 23 тисячі гривень за ніч (приблизно 850 доларів США).
-
-
16 груд 2018Топ-6 дизайнерських інтер'єрів у кольорі 2019 року
-