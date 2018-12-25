Нечувана розкіш: який вигляд має та скільки коштує номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї

Готель Wanda Reign на набережній Бунд у Китаї належить до категорії тих ультраелітних готелів, яким для позначення рівня розкоші 5 зірок зовсім не достатньо.

Він став першим семизірковим готелем у Шанхаї.

Дивіться також: Дизайн інтер'єру готелю у Києві тріумфував на міжнародному конкурсі: чим він особливий

Проект будівлі розробляли дизайнери світової слави з Foster + Partners and Heatherwick Studio. Споруда поєднала у собі елементи класичної архітектури з сучасними вставками зі сталі і скла.

Проте набагато більше за зовнішній вигляд розкішного готелю вражає те, що всередині.



Інтер'єр 7-зіркового готелю у Шанхаї

Його будівництво, яке тривало понад три роки коштувало космічних 516 мільйонів доларів США і чимала сума з цих грошей пішла саме на декор та оздоблення інтер'єрів.



Будівництво і оздоблення готелю обійшлось у понад півмільярда доларів

До прикладу, підлога у лобі готелю поміж мармуровими колонами викладена цінним мінералом жадеїтом. Гості мають змогу відпочити на антикварних меблях і помилуватись стінами з мозаїки та творами сучасних китайських художників.



Підлога у лобі готелю Wanda Reign викладена жадеїтом

У ресторані готелю працює шеф-кухар з зірками Michelin. Постояльці на вибір можуть замовити обід у французькому чи японському ресторанах, або поласувати стравами традиційної китайської кухні.



Ресторан у 7-зірковому готелі в Шанхаї

Вишуканим багатством наповнені й інтер'єри усіх 193 номерів. Ціни у цьому фешенебельному готелі починаються від 230 доларів за ніч.



Номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї

Так, номер Делюкс на двох на вихідні наприкінці січня 2019-го можна забронювати за приблизно 6500 гривень.

Номер із запаморочливим виглядом на набережну Вайтань (Бунд) обійдеться у понад 23 тисячі гривень за ніч (приблизно 850 доларів США).