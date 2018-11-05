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      Нечувана щедрість: фонд Марини Порошенко виділив 1,5 мільйона гривень на фестиваль у Житомирі

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      Фото з фестивалю
      Фото з фестивалю / Фото з соціальних мереж

      Дружина Президента Марина Порошенко, яка є головою Українського культурного фонду, виділила майже півтора мільйона гривень на житомирський фестиваль "Жовтень у Жовтні".

      Про це можна дізнатися з електронної системи державних закупівель України ProZorro.

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      Організаторкою заходу є дружина віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка Людмила. На сайті фестивалю пишуть, що він створений  для широкої аудиторії, має на меті перезапустити колишній кінотеатр "Жовтень" як новий культурний центр і закласти фундамент нової культурної інфраструктури Житомирської області.

      Довгострокові результати проекту полягають у подальшому функціонуванні "Жовтня" як прогресивної інституції, що сприятиме розвитку та змінам у культурному житті Житомира.

      На порталі закупівель ProZorro вказана загальна вартість фінансування фестивалю — 1 мільйон 491 тисяча 452 гривні. 

      У графі "Інформація про постачальника" вказана ГО "Житомир, зроби голосніше!", керівницею якого є Людмила Зубко. А в графі "Інформація про замовника" вказано Український культурний фонд. Ідеться про – 894 тисячі 871 гривню.

      У розкладі були заплановані виставки, лекції, презентації книг, міжнародні конференції, воркшопи та концерт.

      Нагадаємо, у січні 2018 року міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко, дружину президента України Петра Порошенко. Як повідомила прес-служба Мінкультури, за її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради фонду. Проте "Схеми" у розслідуванні також з’ясували, що саму наглядову раду Українського культурного фонду обрали з порушеннями.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Геннадій Зубко Міністерство культури України Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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