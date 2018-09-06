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Нечуваний скандал: з університету Богомольця відрахували 1,5 тисячі студентів

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З університету Богомольця відрахували 1,5 тисячі студентів
З університету Богомольця відрахували 1,5 тисячі студентів / Фото з вільних мереж

Перший проректор Національного медичного університету імені Богомольця у Києві Ярослав Цехмістер ухвалив наказ, яким фактично позбавив статусу студента майже 1,5 тисячі першокурсників та скасував контракти з викладачами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Мовиться про конфлікт між прибічниками колишнього керівництва університету та нещодавно призначеним міністерством в. о. ректора Юрієм Кучиним. Останнього суд 5 вересня звільнив з цієї посади. Цього в суді вимагали прибічники колишньої ректорки ВНЗ Катерини Амосової.

Читайте також: Хто насправді Катерина Амосова: чудова ректорка чи корупціонер зі стажем

Цехмістер видав наказ від 5 вересня, яким постановив скасувати усі довіреності, які видав Кучин. Крім того, перший проректор розпорядився розірвати всі підписані Кучиним договори за період з 15 вересня (яке ще не настало) по 5 вересня 2018 року.

Оскільки до цих угод належать і угоди зі студентами-першокурсниками контрактної форми навчання та про укладення контрактів з викладачами, фактично прибічники Катерини Амосової, звільненої МОЗ України з посади ректора у квітні 2018 року, майже позбавили 1,5 тисячі молодих людей права на освіту, а кілька десятків викладачів – на надання цієї освіти,
– заявили в МОЗ.

Там наголосили, що прибічники Амосової такими наказами фактично зривають навчальний процес.

Додамо, що після фактичного звільнення судом Кучина, перший проректор Цехмістер називає себе в. о. ректора університету

МОЗ закликало студентів та викладачів університету зберігати спокій, адже уряд вживає необхідні заходи.

Нагадаємо, в кінці березня 2018 року Міністерство охорони здоров'я видало наказ звільнити Катерину Амосову з посади ректора Національного медуніверситету імені Богомольця.

Перед цим комісія МОЗ визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати з нею контракт. Ще раніше Амосову було відсторонено від посади, бо університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "КРОК" – аналог ЗНО для медиків.

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Новини Києва Скандал Освіта студенти
Джерело: 24 канал
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