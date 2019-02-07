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      Недитяча жорстокість: На Львівщині дівчата-підлітки сильно побили школярку

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      У Золочеві школярки жорстоко побили свою однолітку
      У Золочеві школярки жорстоко побили свою однолітку / Фото з відкритих джерел

      У Золочеві Львівської області троє дівчат підлітків жорстоко побили свою однолітку. За бійкою спостерігали хлопці, які не зупинили кривдниць та не заступилися за школярку.

      14-річна школярка звернулась до поліції Золочева 6 лютого. Вона розповіла, що на міському стадіоні її побили візуально знайомі дівчата.

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      Вони повалили її на землю та нанесли кілька ударів по обличчю, а також тягнули за волосся. У цей час поруч стояли троє хлопців, які спостерігали за ними, але не втручалися. У школярки медики діагностували "струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої",
      – розповіли у поліції.

      Кривдницями школярки виявилися її однолітки – місцеві дівчата віком 14-15 років, які навчаються у різних Золочева.

      Що загрожує школяркам? За фактом побиття дівчинки, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Наразі поліцейські опитують дітей в присутності їхніх батьків та проводять досудове розслідування.

      До нападниць можуть застосувати дію закону про булінг. Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.

      За булінг карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин. Таке покарання закон визначає для підлітків віком 14-16 років, однак накладатимуть штраф на батьків чи опікунів.

      Скільки злочинів скоїли неповнолітні в Україні за 2018 рік? Дані поліції свідчать, що діти скоюють кримінальні правопорушення нерідко. Так, за 2018 рік неповнолітні здійснили 6639 таких правопорушень. У 2017 році ця цифра була 6780. І це лише зареєстровані правоохоронцями випадки.

      При цьому у минулому році поліція виявила 4699 дітей, які скоїли кримінальні правопорушення, а в 2017 році – 4717.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Кримінальні новини Діти і неповнолітні Поліція
      Джерело: 24 Канал
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