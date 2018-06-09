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Недитячі подарунки: на Одещині школярка роздавала однокласникам набої

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Вдома у школярки виявили понад 400 набоїв та гранату
Вдома у школярки виявили понад 400 набоїв та гранату / прес-служба Нацполіції у Одеській області

У Білгород-Дністровському, що на Одещині 14-річна учениця однієї зі шкіл роздавала однокласникам патрони. Вдома у дитини правоохоронці виявили більше чотирьохсот набоїв та гранату.

Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції у Одеській області.

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14-річна дівчинка "дарувала" учням набої, які, з її слів, принесла з дому. Провівши комплекс невідкладних заходів, поліцейські вилучили у школярів 134 патрони калібру 5,45 міліметрів та 7,62 міліметрів, а також – 4 патронних обойми,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання родини неповнолітньої дівчинки правоохоронці виявили ще більше чотирьохсот набоїв та гранату.

За попередньою інформацією, заборонені предмети належать господареві будинку. Він наразі перебуває на Сході України.
Усі вилучені предмети вже направили на експертизу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.

зброя діти
В помешканні дитини знайшли гранату

зброя діти
Окрім цього, з дому школярки правоохоронці вилучили більше 400 патронів 

діти зброя
Знайдену зброю поліція відправила на експертизу

Теги: Новини України Кримінальні новини Діти Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 канал
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