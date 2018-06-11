Недобудинки: чому краще не спокушатися на низькі ціни забудовника

Кілька десятків мешканців столичної багатоповерхівки піднімаються пішки на 25 поверх та користуватись водою по годинах. Чотири роки тому вони придбали нерухомість за дуже вигідною ціною. Проте, тоді вони навіть не підозрювали, що вже невдовзі будинок отримає статус самовільного будівництва.

Чотири роки тому чоловік придбав квартиру в будинку і вже давно мав би у ній жити. Однак будинок офіційно в експлуатацію так і не здали. Дім визнали самобудом.

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Адже за документами двадцяти п'ятиповерхівка, насправді, триповерховий офісний центр. Сюди не мають права постачати ні воду, ні електрику. Світло тут під'єднали незаконно, його подають по годинах, а ліфт вмикають лише тоді, коли приходять нові покупці.

Будинок є одним зі 40 скандальних новобудов Анатолія Войцеховського. Якого у 2016 році затримали, а згодом відпустили під заставу у 14 мільйонів гривень. Войцеховський такий не один. В Україні проблемна кожна друга новобудова, кажуть юристи. Шалена цифра, якщо врахувати, що торік в експлуатацію здали 10 мільйонів квадратних метрів житла.

Забудовники починають роботи, маючи лише частину дозволів або взагалі без них. І сподіваючись, що згодом усе владнають. Місцева влада має право знести незаконну споруду, але лише на початку будівницва. У Києві такі показові знесення вже були.

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Будинки, що вже виросли – легалізують. Однак, як швидко це станеться, ніхто не знає. Рішення можна чекати роками. Чиновники розводять руками, мовляв, ви ж бачили, що купували? Тож, щоб уникнути проблем, краще не спокушатися на низькі ціни та ретельно перевіряти документи забудовника.