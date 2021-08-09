Про трагедію розповіли місцеві ЗМІ. З посиланням на свідків там пишуть, що дитина залишилася у басейні без нагляду дорослих.

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У Дніпрі сталася трагедія – в аквапарку потонула дитина

У Дніпрі в аквапарку на Набережній Перемоги потонула дитина. Мовиться начебто про 9-річного хлопчика з Новомосковського району міста.

З посиланням на розповіді свідків місцеве видання повідомило таке:

Мама з дитиною приїхали відпочивати в аквапарк. Якоїсь миті жінка відлучилася.

Приблизно о 18 годині персонал закладу ("Информатор" вказав, що мовиться про Happy Day) помітив, що у басейні стало погано дитині.

Хлопчика витягнули, допомогу йому намагалися надати місцеві медпрацівники, потім лікарі швидкої. На жаль, врятувати життя дитини реанімаційні заходи не допомогли.

Далі з'ясуванням усіх деталей трагедії займатиметься слідство. Коментарі щодо ситуації від закладу чи правоохоронців наразі не надходили.

Зверніть увагу: у Києві 12 липня дворічна дівчинка впала у басейн і мало не захлинулася – її врятували патрульні.



А 23 липня моторошний випадок стався у тому ж Дніпрі – 4-річний хлопчик впав на фонтан. Медики понад добу боролися за його життя, та, на жаль, марно.

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