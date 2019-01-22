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      Понад тисячу невакцинованих дітей не пустили до шкіл у Луцьку

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      Вакцинація від кору
      Вакцинація від кору / pixabay.com

      У Луцьку 1098 школярів відсторонено від навчання через відсутність щеплень від кору.

      Про це повідомила заступник начальника управління освіти Луцької міськради Тетяна Силка.

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      Вона зазначила, що директори шкіл діють відповідно до розпорядження голови Волинської ОДА від 1 листопада 2018 року, у якому йдеться про недопущення до навчального процесу дітей, які не мають щеплень від кору.

      "Станом на 21 січня 2019 року 1098 дітей було відсторонено від навчання через відсутність щеплень від кору", – зазначила Тетяна Силка.

      Заступниця начальника управління освіти Луцької міськради додала, що у кожному навчальному закладі рішення про недопущення невакцинованих дітей до навчання приймається за рішенням педагогічної ради.

       
      Кір – що це?

      Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

      У свою чергу головний лікар КП "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська зазначила, що зафіксовано понад 3 тисячі випадків ігнорування батьками повідомлень про необхідність проведення щеплень

      "Лише вакцинація та ревакцинація є надійним способом запобігання спалаху кору. Тому відсторонення дітей від навчання є необхідним кроком, адже кір дуже швидко передається повітряно-крапельним шляхом, і заразитися дуже легко", – наголосила вона.

      Зазначимо, що дві дози вакцини захищають від кору на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

      Кір симптоми
      Епідемія кору в Україні

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      Теги: Лікування Здоров'я Кір Вакцина Новини Луцька
      Джерело: Здоров'я 24
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