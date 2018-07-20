Недорогий смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) отримає преміум-функцію

Новий бюджетний смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) отримає систему розпізнавання користувачів по очах. Про це сказано на форумі розробників XDA-Developers.

Інформація про цей сканер була помітили у файлах прошивки. Там також є інформація про те, що у темний час доби можуть також застосовувати світлодіодний спалах.

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Як відомо, ідентифікація по райдужній оболонці раніше була застосована у ряді смартфонів преміум-класу, зокрема у моделях Galaxy S8 і S8 + та Galaxy S9 і S9 +.

Наразі відомо, що Galaxy Grand Prime Plus (2018) отримає однокристальну систему Exynos 7870. Він буде оснащений 5,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 960 х 540 пікселів. Також пристрій отримає подвійну основну камеру з модулями на 16 Мп і 5 Мп.

Батарея Galaxy Grand Prime Plus (2018) буде мати ємність ємністю 3630 мАг.

Інформації про дату презентації, а також ціну Samsung Galaxy Grand Prime Plus наразі немає. Однак, відомо, що смартфон буде бюджетником.