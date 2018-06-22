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Недостатньо допомагає Україні: опозиція Канади жорстко розкритикувала прем'єра Трюдо

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Джастін Трюдо
Джастін Трюдо / Getty images

Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо критикують у Консервативній партії країни за те, що недостатньо допомагає Україні.

Таку позицію у статті для видання The National Post висловив депутат парламенту Канади від консерваторів Джеймс Безан.

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За його словами, через те, що Трюдо відмовляється запропонувати Україні "справжню допомогу", його позиція є "ганебною".

Україна є прикладом того, що можна досягти непокорою та незламною вірою у краще майбутнє для свого народу. Впродовж довгої історії жорстоких іноземних утисків, воєн та примусових голодоморів, українці ніколи не втрачали бачення соборного та мирного майбутнього для своєї країни,
– наголосив у своїй статті канадський політик.

Безан запевнив, що Консервативна партія завжди підтримуватиме Україну.

"Консервативна партія Канади та її лідер Ендрю Шир завжди підтримуватиме право українців визначати їх власне майбутнє у незалежній державі, вільній від іноземної агресії. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму та завжди стоятимемо пліч-о-пліч із гордою, єдиною та вільною Україною", – наголосив політик.

На переконання канадського опозиціонера, Україні "потрібна підтримка таких демократичних союзників як Канада", якщо цивілізований світ дійсно хоче протистояти агресії Росії та повернути Україні анексований Крим та окуповані території Донбасу.

Раніше у Канаді повідомили, що на спрощення візового режиму Україні найближчим часом розраховувати не варто.

Теги: Новини України Канада Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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