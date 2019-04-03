20:25
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Недоторканий та непідзвітний: чому посада президента стала такою бажаною

      215 Читать новость на русском
      Народний депутат Тетяна Острікова
      Народний депутат Тетяна Острікова / uk.wikipedia.org

      Посада президента України стала омріяною для багатьох політиків. У 2019 році у перегонах брали участь 39 кандидатів.

      Сьогодні президент стоїть понад законом. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила народний депутат фракції "Самопоміч" Тетяна Острікова.

      Читайте також: Від президента до парламенту: якою буде нова Верховна Рада?

      Острікова стверджує, що в Конституції України передбачена посада президента, яка не підвладна жодному правоохоронному органу. Він не звітує перед Верховною Радою про використані ним кошти. Навіть, якщо народний депутат захоче подати запит до президента, то його має підтримати голосуванням Верховна Рада.

      Президент, якщо хоче, то звітує, якщо хоче, то йде зі щорічним посланням. Наприклад, в бюджеті на 2019 рік чинний президент заклав близько мільярда на підтримку молоді, проте, як будуть витрачені ці кошти – невідомо,
      – розповіла Тетяна Острікова.

      Народна депутатка додала, що президент часто виходить за рамки повноважень передбачених Конституцією. Наприклад, там не записано, що президент призначає голову НКРЕКП – це та комісія, яка визначає тарифи на комунальні послуги. Цього немає серед його повноважень в Конституції, але він це робить.

      blog_ava
      Скільки Юрій Тимошенко міг забрати голосів у Юлії Тимошенко
      сьогодні
      11836
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      сьогодні , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 4100
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      сьогодні , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 886
      Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      сьогодні , 16:15 Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      Ірина Поліщук 3510
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сьогодні , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 1366
      Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      сьогодні , 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      Юлія Девда 5407
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук