Недоторканних немає, нехай садять: голова "Слуги народу" про скандал між Леросом і Єрмаком

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував скандал за участі голови ОПУ Андрія Єрмака і нардепа Гео Лероса. Він наголосив, що у партії немає нікого недоторканного, а встановити істину у цій справі мають правоохоронні органи.

Під час зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що провладна команда "чесна і нічим таким не займається". Про це Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

До слова Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком

Сама постановка питання, що ми повинні якось виправдовуватися – несправедлива. Очевидно, що немає нікого недоторканного. Нехай правоохоронці розслідують, а винних садять,

– заявив голова "Слуги народу".

На думку депутата, Андрій Єрмак "цілком аргументовано" підтвердив, що він не має жодного стосунку до того, що було на плівках з імовірно його братом.

"Єрмак розкрив деякі подробиці особистої історії, але я не вважаю, що це необхідно публічно обговорювати. Ми говорили також про те, що силовикам ніяких вказівок не робилося, і що шість людей від СБУ на врученні повістки Гео Леросу – це ексцес виконавця", – розповів очільник партії.

Крім того, коментуючи питання про те, як ця скандальна історія вплине на атмосферу всередині фракції, депутат наголосив, що медійності скандалу уже достатньо – справа має перейти до розслідування.

Олександр Корнієнко також висловив переконання, що Гео Лерос у своїх діях – самостійний. Мовляв, будь-який політик самостійний щонайменше у питаннях вибору політичних партнерів і джерел інформації.

За версією Лероса, йому дали ці записи добрі люди. Але далі у нього був вибір – непублічно віднести їх правоохоронцям або зробити це публічно. Не всі пости пана Лероса мені подобаються як людині і його однопартійцю, там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака,

– резюмував Корнієнко.

Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко

Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.

Затишшя тривало всього кілька днів, а тоді народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.

Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.

Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.

Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.