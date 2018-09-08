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Неефективні ліки: скільки мільярдів викинули на вітер українці і як з цим бореться МОЗ

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Аналіз ринку продажів в аптеках України за 2017 рік показує, що придбання кожного четвертого препарату – гроші на вітер. Адже він або з недоведеною ефективністю, або гомеопатичний, або належить до фітотерапії. І за все це українці загалом виклали кілька мільярдів гривень.

Ефективність пігулки та листка з дерева може бути однаковою. Втім, листки їсти хтось навряд буде, а от такі "пігулки" українці, як виявилось, полюбляють. У 2017 році ми витратили на гомеопатію та фітотерапію аж чотири мільярди гривень.

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В Україні зареєстровано близько 13 тисяч препаратів. Серед них і звичайні пігулки, і гомеопатичні – тобто дуже розбавлені, і на травах, і ті, ефективність яких не доведена. Не дивно, що обрати дуже складно. До того ж, з ким радитись при виборі – теж складне питання.


Експерт благодійного фонду "Пацієнти України" Ольга Демешко

Ходять в аптеку українці часто: за 2017 рік фармацевти заробили 54 мільярди гривень. І все б нічого, але з топ-10 проданих ліків чотири препарати – без доведеної ефективності. Тобто всесвітні організації їх перевірили і сказали: це – не допомагає. Якщо порахувати разом витрати на гомеопатичні ліки, ліки з недоведеною ефективністю та фітотерапевтичні препарати, то виходить 26%. Фактично кожен четвертий куплений препарат – викинуті гроші на вітер.

Це абсолютно не вписується ні в реформу, ні в якийсь здоровий глузд, і абсолютно є неправильним,
– наголосила експерт благодійного фонду "Пацієнти України" Ольга Демешко.

За її словами, фонд "Пацієнти України" працює з важкохворими, і вистачає випадків, коли пацієнт запізно звернувся до лікаря, бо спочатку лікував себе сам.


Речник міністерства охорони здоров'я України Олександр Ябчанка

У міністерстві ж охорони здоров'я кажуть – заборонити продаж пігулок, що не допомагають, не можуть, бо це не в їх компетенції. Та й скаржитись можна лише у випадках, коли від дії препарату зафіксовані побічні ефекти. Тож намагаються пропагувати відмову від таких. А також видали окремі установки для лікарень.

МОЗ вже зробило перший крок до подолання проблеми – мова йде про національний перелік лікарських засобів. Іншими словами, коштом місцевих бюджетів закуповуватимуться препарати лише з доведеною ефективністю,
– запевнив речник міністерства охорони здоров'я України Олександр Ябчанка.

Крім того, в міністерстві підготували законопроект про рекламу медичних препаратів: ліки, ефективність яких не доведена, гомеопатичні ліки та фітотерапевтичні мають при рекламі вказувати свій статус. Незабаром законопроект подадуть на розгляд парламенту.

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Також у МОЗ сподіваються на ефективність реформи медицини, адже якщо вже лікаря українці почали собі обирати, то можуть порадитись з ним, а з не сусідкою.

Що таке "гомеопатія"?Це вид альтернативної медицини, що пропонує для лікування використовувати сильно розведені препарати. Згідно з гомеопатичною теорією, "подібне лікується подібним", а також будь-яка хвороба починається на рівні психіки. При цьому гомеопати оминають увагою існування хвороб, що виникають незалежно від морального стану людини, і вплив на людський організм середовища, генетичних схильностей тощо.  

Як пояснюється термін "фітопрепарати"?Так називають будь-які витяжки чи діючі речовини, одержані з рослин, чи їх комбінації, що використовуються для лікування або профілактики захворювань. Чимало речовин, які були спочатку виділені із рослин, зараз одержують шляхом синтезу. Всесвітня організація охорони здоров'я визнає застосування таких препаратів тільки у випадку доведення їх ефективності та безпечності у доклінічних і клінічних дослідженнях.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Ліки Медицина Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
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