Нефьодов пояснив, чому так і не вдалося побороти корупцію на митниці

Колишній очільник Держмитслужби Максим Нефьодов заявив, що реальні втрати держбюджету від контрабанди приблизно становлять 35 – 40 мільярдів доларів на рік. Водночас у провалі боротьби з цим явищем він звинувачує не саму митницю, а правоохоронні органи.

Митниця – це орган, який лише адмініструє податкові платежі. Тож коли падає імпорт товарів, вона не може взяти ці гроші ні звідки. Про це Нефьодов розповів у проєкті "Гончаренко рулить", повідомляє 24 канал.

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Митниця навіть не може як податкова зібрати якісь переплати майбутніх періодів і зарахувати їх зараз,

– зазначив ексголова ДМС.

Він також зауважив, що з серпня 2019 року почалося стрімке зміцнення гривні, яке "є непоганим для економіки, якщо воно контрольоване".

"Втім з точки зору митних платежів – це, зрозуміло, виключно математичне скорочення. По-друге, у нас почала падати промисловість. На жаль, дуже суттєвими темпами. Це означає, що обсяги імпорту теж суттєво падають", – пояснив Максим Нефьодов.

Крім того, він підкреслив, що втрати держбюджету від контрабанди у пресі зазвичай з певних причин завищуються. Мовляв, жодних 100 мільярдів гривень там немає – приблизно 35 – 40 мільярдів гривень у рік.

Окремо він поділив контрабанду на види. За словами колишнього головного митника, більш-менш боротися з організованою контрабандою. Наприклад, одеською.

Втім значна частина контрабанди розпорошена. Це піджаки, "бусіки", цигарки, які провозять, пхаючи у машину. З цим теж можна боротися, але це не можна абсолютно прикрити. Адже у будь-якої боротьби є вартість,

– зазначив ексочільник митниці.

Імовірно він має на увазі, що ефективна боротьба з такою розпорошеною контрабандою дорожче обходитиметься державі, ніж самі економічні втрати від неї.

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"Тому за приблизно 20 мільярдів з цих втрат можна поборотися. Тому той план, який ми показували президенту – це приблизно 11 мільярдів додаткових надходжень до бюджету", – розповів Нефьодов.

Щодо невиконання цього плану він наголосив, що митниця не є правоохоронним органом. Мовляв, митники можуть лише "піджати" контрабанду.

А де у нас посадки контрабандистів. СБУ, ГПУ, ДБР і так далі… Вибачте, але представники контрабандистів не лише не ховаються, а й влаштовують мітинги під митницею, коли ми щось їм робимо,

– резюмував ексголова ДМС.

Що відомо про нереалізовану боротьбу з контрабандою?Боротьба з контрабандою на кордоні була однією з ключових обіцянок Володимира Зеленського до та після виборів президента і Верховної Ради.



У 2019 році влада звітувала про різні успіхи у цьому напрямку, а правоохоронці навіть затримали "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна.



Щоправда вже на початку 2020 року саме провал надходжень від митниці Зеленський назвав однією з ключових підстав для відставки прем'єра Олексія Гончарука. Тоді держава всього за 2 місяці недоотримала від митниці 13 мільярдів гривень.