10:29
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Нефьодов назвав головні пріоритети митниці на 2020 рік

      1393 Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / 24 канал

      Очільник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов назвав три найважливіші пріоритети роботи органу на наступний 2020 рік.

      На конференції в Торгово-промисловій палаті України Нефьодов сказав, що головними завданнями є поштові перевезення, автомобільні перевезення на західному кордоні та контейнерні перевезення в портах.

      Варте уваги! Коли почнуться глобальні зміни на митниці: Нефьодов дав відповідь

      Під час зустрічі бізнесмени поскаржились, що вантажі на українському кордоні простоюють по три дні. Вони наголосили, що у Грузії вантажі перевіряють лише 15 хвили, а українським пунктам пропуску необхідний аудит.

      Сам Нефьодов закликав повідомляти йому про будь-які зловживання на митницях.Через це планує запустити електронну систему скарг. Їх вирішенням займатиметься новостворена митна служба.

      Ми також хочемо працювати по деяких критичних товарах як для наповнення бюджету, так і з погляду соціальної ваги, наприклад, по створенню окремого і покращеного процесу для розмитнення автомобілів,
      – додав очільник митниці.

      Максим Нефьодов розповів 24 каналу про шляхи боротьби з контрабандою, яка забирає чималі суми з бюджету України. Детальніше – читайте тут.

      Що відомо про Максима Нефьодова? Він був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, відповідав за реформу публічних закупівель (зокрема за впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro). До роботи в уряді був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity. Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

      blog_ava
      Справа на 50 тисяч доларів: хто і чому замовив вбивство матері та доньки під Києвом
      сьогодні
      1854
      Теги: Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов Мито Бізнес
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кривавий серпень в Іловайську: українським бійцям не вистачило зовсім трохи
      сьогодні , 10:00 Кривавий серпень в Іловайську: українським бійцям не вистачило зовсім трохи
      Блог Соцмережі 349
      Ефект Бужанського: чи зроблять висновки в команді Зеленського?
      сьогодні , 08:40 Ефект Бужанського: чи зроблять висновки в команді Зеленського?
      Наталя Ромашова 680
      Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша
      20 серпня , 22:00 Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1180
      Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
      20 серпня , 21:03 Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
      1255
      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      20 серпня , 20:30 Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      2401
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук