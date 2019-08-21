Нефьодов назвав головні пріоритети митниці на 2020 рік

Очільник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов назвав три найважливіші пріоритети роботи органу на наступний 2020 рік.

На конференції в Торгово-промисловій палаті України Нефьодов сказав, що головними завданнями є поштові перевезення, автомобільні перевезення на західному кордоні та контейнерні перевезення в портах.

Варте уваги! Коли почнуться глобальні зміни на митниці: Нефьодов дав відповідь

Під час зустрічі бізнесмени поскаржились, що вантажі на українському кордоні простоюють по три дні. Вони наголосили, що у Грузії вантажі перевіряють лише 15 хвили, а українським пунктам пропуску необхідний аудит.

Сам Нефьодов закликав повідомляти йому про будь-які зловживання на митницях.Через це планує запустити електронну систему скарг. Їх вирішенням займатиметься новостворена митна служба.

Ми також хочемо працювати по деяких критичних товарах як для наповнення бюджету, так і з погляду соціальної ваги, наприклад, по створенню окремого і покращеного процесу для розмитнення автомобілів,

– додав очільник митниці.

Максим Нефьодов розповів 24 каналу про шляхи боротьби з контрабандою, яка забирає чималі суми з бюджету України. Детальніше – читайте тут.

Що відомо про Максима Нефьодова? Він був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, відповідав за реформу публічних закупівель (зокрема за впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro). До роботи в уряді був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity. Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".