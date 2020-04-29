Нефьодов: Уманський не підписав жодного документу щодо митниці і не провів жодної наради
Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що про подання щодо свого звільнення від ексміністра фінансів Ігоря Уманського дізнався зі ЗМІ.
А конфлікт з ексміністром для нього був цілком віртуальним – заявив Нефьодов в ексклюзивному коментарі 24 каналу у програмі "Що це було".
Цікаво Митниця – це не станок, що друкує гроші, – Нефьодов відповів на критику Зеленського
За його словами, він з Уманським за час його перебування на посаді спілкувався лише 1 раз, і це було в день його призначення.
Тоді ми поговорили приблизно протягом 40 хвилин про стан справ, ліквідності. Ні про які реформи мови не було. Після цього, наскільки мені відомо, пан Уманський не підписав і не запитав жодного документу, що стосується Митниці, не провів жодної наради. Тому якимось чином критикувати чи навпаки – відповідати на критику Ігоря Уманського – мені дуже важко,
– підкреслив Нефьодов.
Він додав, що про все дізнавався з преси.
"Тобто відкриваєш колонку в телеграмі – і там написано, що виявляється мене вчора ледь не звільнили", – пояснив ексголова митниці.
Що відомо про конфлікт між Уманським і Нефьодовим
- В чинному уряді Дениса Шмигаля 24 дні пропрацював міністр фінансів Ігор Уманський. Він сам зізнався, що був запрошений в уряд ще Сергієм Тігіпком, якого планували ставити прем’єр-міністром, однак цього не сталося.
- Через певний час Уманський зробив подання на звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верламова. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
- Ці подання не були реалізовані. Згодом Уманський пішов у відставку.
- На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили Сергія Верланова і Максима Нефьодова.