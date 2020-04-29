Нефьодов: Уманський не підписав жодного документу щодо митниці і не провів жодної наради

Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що про подання щодо свого звільнення від ексміністра фінансів Ігоря Уманського дізнався зі ЗМІ.

А конфлікт з ексміністром для нього був цілком віртуальним – заявив Нефьодов в ексклюзивному коментарі 24 каналу у програмі "Що це було".

Цікаво Митниця – це не станок, що друкує гроші, – Нефьодов відповів на критику Зеленського

За його словами, він з Уманським за час його перебування на посаді спілкувався лише 1 раз, і це було в день його призначення.

Тоді ми поговорили приблизно протягом 40 хвилин про стан справ, ліквідності. Ні про які реформи мови не було. Після цього, наскільки мені відомо, пан Уманський не підписав і не запитав жодного документу, що стосується Митниці, не провів жодної наради. Тому якимось чином критикувати чи навпаки – відповідати на критику Ігоря Уманського – мені дуже важко,

– підкреслив Нефьодов.

Він додав, що про все дізнавався з преси.

"Тобто відкриваєш колонку в телеграмі – і там написано, що виявляється мене вчора ледь не звільнили", – пояснив ексголова митниці.

Що відомо про конфлікт між Уманським і Нефьодовим