Перший раз за його звільнення проголосували депутати Одеської обласної ради. Показово, що ініціаторами звільнення Ройтбурда були і є члени фракції "Опозиційний блок".

Зверніть увагу! Ройтбурда вкотре звільнили з посади директора Одеського художнього музею

Основні претензії народних обранців до директора музею, м'яко кажучи, недолугі. Вони звинувачують Олександра в тому, що він проводив концерти в музеї, а також нібито "незаконно" відремонтував у ньому зали. Дійсно, після того, як Ройтбурд очолив музей, там регулярно проводять різні публічні заходи: концерти, зустрічі з митцями, виставки, екскурсії, покази документальних фільмів і багато інших активностей. Все для того, щоб музей став популярним місцем для одеситів та відвідувачів міста.

Зрештою, новій команді музею це вдалося зробити. По-перше, про це свідчать черги, в які вишикуються люди, аби потрапити на відкриття виставок та авторські екскурсії. По-друге, про це говорять цифри – музей почав заробляти. Для порівняння до призначення Ройтбурда дохід закладу становив 740 тисяч гривень у 2017 році, після – більше як 1,7 млн гривень у 2018 та понад 2,2 млн у 2019. І це без урахування благодійних внесків, які зросли майже у 10 разів (з 15,5 тисяч у 2017 до 147 тисяч у 2018 та 2019). Це результат системної роботи нової команди музею.

Щодо "незаконного ремонту", про який розповідають депутати і апеляційний суд у своєму рішенні. Адміністрація музею, отримала дозвіл на аварійні роботи від Міністерства культури. До того ж ремонт провели без копійки бюджетних коштів. Команді вдалося залучити інвестиції та відремонтувати стелю, яка протікала та загрожувала картинам, у двох виставкових залах. Ще вони закупили спеціальне музейне світло – також за позабюджетні кошти.

Культурний реформатор

У вересні, коли Олександра вперше звільнили з посади за рішенням Одеської обласної ради, сотні людей вийшли на акцію на його підтримку. Ще раз – українці вийшли на вулицю, щоби підтримати директора музею. Що це, якщо не позитивні зрушення у культурному просторі? Ходити в музей в Одесі стало модно. Багато людей, які приїздять у місто, обов'язково відвідують саме цей музей. Купують значки з картинами та магніти. Роблять дійсно благодійні внески на розвиток цього простору.

Зрештою, Олександр Ройтбурд – успішний художник, який міг далі писати картини, відкривати власні виставки та насолоджуватися безтурботним життям. Але він зробив вибір на користь служіння. Разом з командою вони кинули виклик стереотипам про "нудні та дотаційні" музеї. Зараз, замість того, щоб підтримати ініціативу та поширити її на інші культурні простори країни, негідники намагаються позбутися директора та команди. Але наше завдання – не дати їм це зробити, якщо ми дійсно прагнемо якісних змін не тільки у сфері культури, а в країні взагалі.

Олександре, підтримую вас і бажаю успіху у Касаційному суді!