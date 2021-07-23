Наслідки негоди ліквідовували 238 осіб та 57 одиниць спецтехніки ДСНС. Вони відкачували воду та евакуйовували людей.

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Минулої доби у 3 регіонах України вирував шквальний вітер та падали інтенсивні дощі. Це призвело до того, що:

38 приватних житлових будинків та дворогосподарств підтоплені;

100 покрівель пошкоджені;

90 дерев повалені.

Рятувальники евакуювали з небезпечних ділянок 18 осіб. Загалом 21 липня від початку негоди відкачали приблизно 2 тисячі кубометрів води.



На Одещині виникли підтоплення / Фото ДСНС



Багато дерев повалив вітер / Фото ДСНС

Які регіони постраждали найбільше

На Донеччині негода пошкодила 77 покрівель та повалила 33 дерева. До робіт залучили 106 осіб та 28 одиниць техніки ДСНС.

негода пошкодила 77 покрівель та повалила 33 дерева. До робіт залучили 106 осіб та 28 одиниць техніки ДСНС. На Луганщині вітер пошкодив 2 покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні. Комунальники та рятувальники розпилили та прибрали 57 повалених дерев.

вітер пошкодив 2 покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні. Комунальники та рятувальники розпилили та прибрали 57 повалених дерев. На Одещині внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає.

Вражає! За даними ДСНС, 22 липня в Одесі випала рекордна кількість опадів – 80% місячної норми. Такої нищівної зливи не було з 1988 року.

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Якою буде погода 23 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 23 липня, буде сонячною. Дощі, вітер та грози відступлять майже з усієї території країни. У п'ятницю синоптики прогнозують потепління на кілька градусів. Проте не буде сильної спеки. На всій території буде в середньому +23...+26 градусів. Тобто стовпчик термометра у жодному з регіонів не перетне позначку +30 градусів.