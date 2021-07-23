Пошкоджені дахи багатоповерхівок і деревопад: негода наробила лиха в Україні – фото

23 липня 2021 , 10:03
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Джерело:

ДСНС

Негода, що вирувала в Україні протягом 22 липня, спричинила підтоплення майже 40 житлових будинків, а також повалила дерева. Загалом силу стихії на собі відчули мешканці 3 областей.

Наслідки негоди ліквідовували 238 осіб та 57 одиниць спецтехніки ДСНС. Вони відкачували воду та евакуйовували людей.

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Минулої доби у 3 регіонах України вирував шквальний вітер та падали інтенсивні дощі. Це призвело до того, що:

  • 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств підтоплені;
  • 100 покрівель пошкоджені;
  • 90 дерев повалені.

Рятувальники евакуювали з небезпечних ділянок 18 осіб. Загалом 21 липня від початку негоди відкачали приблизно 2 тисячі кубометрів води. 


На Одещині виникли підтоплення / Фото ДСНС


Багато дерев повалив вітер / Фото ДСНС

Які регіони постраждали найбільше

  • На Донеччині негода пошкодила 77 покрівель та повалила 33 дерева. До робіт залучили 106 осіб та 28 одиниць техніки ДСНС.
  • На Луганщині вітер пошкодив 2 покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні. Комунальники та рятувальники розпилили та прибрали 57 повалених дерев.
  • На Одещині внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає. 
Вражає!  За даними ДСНС, 22 липня в Одесі випала рекордна кількість опадів – 80% місячної норми. Такої нищівної зливи не було з 1988 року.

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Якою буде погода 23 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 23 липня, буде сонячною. Дощі, вітер та грози відступлять майже з усієї території країни. У п'ятницю синоптики прогнозують потепління на кілька градусів. Проте не буде сильної спеки. На всій території буде в середньому +23...+26 градусів. Тобто стовпчик термометра у жодному з регіонів не перетне позначку +30 градусів.

Автор: Альона Захарова