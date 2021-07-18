Ураган зніс торгові намети: вітер та гроза накрили Харків – відео

Харків накрила гроза та ураганний вітер. Одним із районів міста, який постраждав найбільше, є Салтівка. Там пронеслась буря.

Місцеві опублікували відео з наслідками негоди. На кадрах видно, що злива супроводжувалася сильним вітром, який нахиляв дерева до землі.

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Потужний вітер зносив намети

Раніше дощ минув і в інших районах міста, зокрема на проспекті Гагаріна. Вітер був настільки потужний, що зносив торгові намети на ринках.

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Вчора, 17 липня, минула сильна злива у селищі Дворічне на Харківщині. З полів потекла вода разом з брудом. В результаті підтопило 26 житлових будинків.

Якою надалі буде погода на Харківщині

Погода в Харкові у понеділок, 19 липня, буде теплою та дощовою. За прогнозами синоптиків, температура підійматиметься до 33 – 36 градусів за Цельсієм.

Але вже починаючи з 21 липня на Харківщині похолоднішає. Про це повідомили в регіональному гідрометцентрі.

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