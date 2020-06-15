На Київ обрушилася потужна злива, яка за лічені хвилини затопила вулиці столиці. Сильний вітер, який її супроводжував, повалив дерева, а ті заблокували рух містом.

Через негоду у столиці виникли неабиякі затори, передає 24 канал. Відео та фото негоди публікують у мережі користувачі соцмереж.

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На них видно, що у самісінькому центрі Києва, на Подолі, автівки фактично плавали вулицями.

Затоплена вулиця на Подолі: відео

А ось на вулиці Січових Стрільців дерево впало на лінію електропередач. При цьому воно ще й заблокувало проїжджу частину. На місці утворилися величезні затори. Деякі водії навіть допомагали комунальникам прибирати дерево, щоб швидше проїхати.

Ще на одній київській вулиці дерево впало прямо на запарковані автівки. В одній із них перебував водій, який, почувши шум, встиг вискочити з авто.

Потужна злива у Києві: відео

Зауважимо, що синоптики попереджали про негоду у східних та північних областях 15 червня. Вони заявляли про потенційно небезпечні погодні умови: сильні грози та вітер швидкістю 15 – 24 метри на секунду.