Спрацювали системи захисту ЛЕП у 4 областях України. Над тим, аби повернути електрику у домівки, працюють бригади обленерго.
Раніше Південь України потерпає від злив та шквального вітру: шокуючі наслідки – відео
У яких областях є проблеми з електропостачанням:
- Житомирська – 23 населені пункти,
- Вінницька – 20,
- Київська – 11,
- Донецька – 3.
На Дніпропетровщині та Донеччині підтопило міста
Зливні дощі накоїли лиха у Дніпрі. В Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста ще з 17 – 18 червня залишаються частково підтопленими 48 приватних житлових будинків та 118 дворогосподарств. Лише за останню добу рятувальники відкачали 65 тисяч 189 кубометрів води.
У Маріуполі вода – на 30 присадибних ділянках в садовому товаристві «Метеор». Тут 17 червня через підняття рівня води стався перелив через дамбу Старокримського водосховища.
Буває і таке Краще свято, ніж Новий рік, – директорка турагентства з Росії зраділа затопленню Ялти
Що відбувається у Ялті?
Тим часом в окупованій Ялті ситуація з потопом близька до катастрофічної. Одна людина – загинула, двоє – зникли безвісти, ще 24 травмувались. На маршрути не вийшли міські автобуси. У місті – режим надзвичайної ситуації.