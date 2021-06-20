Спрацювали системи захисту ЛЕП у 4 областях України. Над тим, аби повернути електрику у домівки, працюють бригади обленерго.

Раніше Південь України потерпає від злив та шквального вітру: шокуючі наслідки – відео

У яких областях є проблеми з електропостачанням:

Житомирська – 23 населені пункти,

Вінницька – 20,

Київська – 11,

Донецька – 3.

На Дніпропетровщині та Донеччині підтопило міста

Зливні дощі накоїли лиха у Дніпрі. В Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста ще з 17 – 18 червня залишаються частково підтопленими 48 приватних житлових будинків та 118 дворогосподарств. Лише за останню добу рятувальники відкачали 65 тисяч 189 кубометрів води.

У Маріуполі вода – на 30 присадибних ділянках в садовому товаристві «Метеор». Тут 17 червня через підняття рівня води стався перелив через дамбу Старокримського водосховища.

Буває і таке Краще свято, ніж Новий рік, – директорка турагентства з Росії зраділа затопленню Ялти