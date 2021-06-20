Негода лютує в Україні: без електрики – десятки населених пунктів

20 червня 2021 , 09:43
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Джерело:

ДСНС

Погані погодні умови не покидають українську територію. Так через потужні пориви вітру та грози знеструмило 57 населених пунктів.

Спрацювали системи захисту ЛЕП у 4 областях України. Над тим, аби повернути електрику у домівки, працюють бригади обленерго.

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У яких областях є проблеми з електропостачанням:

  • Житомирська – 23 населені пункти,
  • Вінницька – 20,
  • Київська – 11,
  • Донецька – 3.

На Дніпропетровщині та Донеччині підтопило міста

Зливні дощі накоїли лиха у Дніпрі. В Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста ще з 17 – 18 червня залишаються частково підтопленими 48 приватних житлових будинків та 118 дворогосподарств. Лише за останню добу рятувальники відкачали 65 тисяч 189 кубометрів води.

У Маріуполі вода – на 30 присадибних ділянках в садовому товаристві «Метеор». Тут 17 червня через підняття рівня води стався перелив через дамбу Старокримського водосховища.

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Що відбувається у Ялті?


Тим часом в окупованій Ялті ситуація з потопом близька до катастрофічної. Одна людина – загинула, двоє – зникли безвісти, ще 24 травмувались. На маршрути не вийшли міські автобуси. У місті – режим надзвичайної ситуації.
Автор: Ірина Пундор