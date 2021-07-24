Автівки буквально плавали вулицями. Через затоплення навіть довелося закривати кілька станцій метрополітену на правому березі.

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Кропивницький

Впродовж 2 днів вирувала негода й у Кропивницькому. Шквальний вітер валив дерева. Насадження падали прямо на дороги. Гілля ушкодило лінії електропередач. Без живлення зосталися одразу 3 мікрорайони міста.

Зруйновано 28 дерев, 8 покрівель. Затоплено 14 під'їздів. Були залиті електрощитові. Мешканці якийсь час були без світла в помешканнях,

– заявив заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун.

Бердянськ

Смертельні наслідки принесла негода у Бердянську. Просто неба, на одному із місцевих перехресть, 2 чоловіків уразило струмом від обірваного електродроту. Загиблим було 45 та 55 років.

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Аби уникнути подальших трагічних наслідків, електропостачання припинили в усьому місті. Спершу подачу світла планували відновити одразу після завершення грози, але й станом на ранок деякі райони залишались знеструмленими через підтоплення трансформаторних й розподільчих підстанцій.

Найбільше випало у місті Бердянськ, там було зафіксовано 126 міліметрів опадів, що відповідає 350% від місячної норми,

– розповіла завідуюча сектором метеопрогнозів Запорізької області Ганна Фармуга.

Одеса

Оговтується від потужного буревію й Одеса. За 4 години, що тривала злива, там випала 2-місячна норма опадів. Як заявив міський голова Геннадій Труханов, місто опинилось буквально на межі катастрофи, адже вода в Хаджибейському лимані піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі.

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На пляжі Аркадія стихія буквально зносила все на своєму шляху. Там розмило та прорвало каналізаційний колектор. Із величезних труб витікали фекальні відходи. Попри нестерпний сморід, на пляжах – чимало туристів. Люди лежать просто поруч із каналізаційними трубами, а також купаються у морі.

Працівники пляжних клубів і досі наводять лад у своїх закладах. Сьогодні місто вже потроху оживає. У всіх районах відновили електропостачання. Втім комунальники продовжують прибирати повалені дерева та розчищати від бруду дороги й трамвайні колії. Більшість громадського транспорту вже працює у звичному режимі.