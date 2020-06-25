Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що доставка листів, посилок і пенсій може приходити із затримкою через затоплення на Заході України.

Наразі ведеться робота над відновленням стандартного режиму, про це голова Укрпошти написав на свої фейсбук-сторінці.

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За його словами, можливі затримки з доставкою в окремі райони

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Чернівецької

та, якщо рівень води підвищиться, Львівської області.

"Там уже часто, на жаль, просто немає доріг, якими щось можна доставити", – зазначив Смілянський.

Голова Укрпошти додав, що наразі вони роблять все необхідне, щоб відновити стандартну роботу, але це непросто в умовах карантину і повені одночасно. Смілянський підкреслив, що своїх співробітників вони зараз забезпечують спецодягом, щоб вони могли доставляти пошту попри негоду.

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