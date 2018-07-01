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Негода наробила лиха в Україні: знеструмлено 136 населених пунктів, підтоплені будинки

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Негода в Україні: підтоплено будинки
Негода в Україні: підтоплено будинки / Фото з вільних мереж

Через погіршення погодних умов в Україні сталося знеструмлення 136 населених пунктів у 4 областях. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє Державна службу з надзвичайних ситуацій України.

Так, у Дніпропетровській області без світла залишилися 74 населених пункти, у Київській – 29, Запорізькій – і Луганській – 30.

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При цьому у 5 областях України підтоплено та пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

Так, на території Дніпропетровщини пошкоджені дахи 9 житлових будинків, будівлі дитячого табору і будівлі ЗОШ, повалено близько 150 дерев. Все повалені дерева розпиляні і прибрані.

У 4 районах Львівщини підтоплено 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків, 9 підвалів житлових будинків та 4 присадибні ділянки. Пошкоджено 2 дороги місцевого значення.

У 8 районах Івано-Франківської області було підтоплено 190 приватних житлових будинків та 1324 присадибних ділянки, пошкоджено 8 автомобільних мостів і 1 пішохідний, зруйновані 5 автомобільних доріг місцевого значення.

У Чернігові були частково підтоплені 40 вулиць і близько 100 присадибних ділянок.

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У Біловодському районі Луганщини було частково підтоплено 25 присадибних ділянок.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Надзвичайні ситуації ДСНС Новини Києва Новини Запоріжжя Новини Луганська Новини Дніпра Новини Львова Новини Івано-Франківська Новини Чернігова
Джерело: 24 канал
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