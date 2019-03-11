Негода не вщухає: рятувальники попереджають про шалений вітер на Львівщині

Негода поки не має наміру йти з України – найгіршою буде ситуація у Львівській області. Там від ранку й до кінця доби 11 березня очікується надзвичайний вітер із поривами 35-40 метрів на секунду.

Жителям області слід готуватись до червоного рівня небезпеки, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Український гідрометцентр.

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По території України у понеділок, 11 березня, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. У Карпатах та на Прикарпатті його швидкість зросте навіть до 29-34 метрів на секунду.

Окрім того, вночі на високогір’ї Карпат значний сніг – рятувальники попереджають про другий, або помаранчевий рівень небезпеки.

Окрім того, є висока сніголавинна небезпека четвертого рівня на високогір'ї східної частини Закарпатської і у горах Івано-Франківської областей. Там прогнозують також снігопад та хуртовини. У західних та центральних районах Закарпаття ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку третього рівня.

24 канал писав, що шквальний вітер в кількох областях України спричинив масштабні руйнування і навіть смерть. Через падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 року народження.



Рятувальники повідомили, що майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у п'яти областях. Найбільше у Львівській області, де знеструмлені 19 населених пунктів. Постраждали також окремі райони у Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій областях.