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Внаслідок негоди скасовано баскетбольні та футбольні змагання

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Стадіон
Стадіон "Зірки" у Кропивницькому 1 березня / Соцмережі

Через складні погодні умови та рясні снігопади, які цими днями спостерігаються в Україні, деякі матчі українських футбольних і баскетольних першостей було перенесено.

Як повідомляє телеканал "Футбол" із посиланням на власні джерела, заключний матч першої частини Прем'єр-ліги між "Зіркою" та "Олександрією", який мав відбутися у Кропивницькому в суботу, 3 березня, перенесли на вівторок, 6 число.

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Зазначається, що причиною стала негода, яка панує в Україні, і, зокрема, у Кропивницькому

Через аномальну кількість снігу та низьку температуру місцевий стадіон не є готовим приймати змагання. Наразі з білого полону визволяють лише трибуни, розчищатимуть газон пізніше спецтехінкою. Також на стадіоні працює підігрів поля. Але, попри прогнози метеорологів у тому, що негода триватиме, масштабні роботи зараз здійснювати немає сенсу. Відтак кропивницький клуб звернувся до Прем'єр-ліги із проханням перенести зустріч з "Олександрією" на наступний тиждень,
– зазначають журналісти.

Додамо, що тренер "Зірки" Роман Монарьов публікував у Instagram фото своєї інспекції арени.

Згодом на офіційному сайті "Зірки" з'явилося повідомлення, що Прем'єр-ліга задовольнила клопотання команди з Кропивницького та перенесла матч проти "Олександрії" на 6 березня, початок – о 14:00.

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Також негода вплинула і на український баскетбол. Так, перенесли і поєдинок Суперліги між "Миколаєвом" та "Хіміком з Південного, який було заплановано на 1 березня, пише Isport.

За інформацією ЗМІ, делегація "Хіміка" через важкі погодні умови, які призвели до заторів на трасі, не змогла вчасно доїхати на гру.

Теги: Новини України Новини спорту Погода Новини Миколаєва Новини Кропивницького Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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