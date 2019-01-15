Негода стала на заваді етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Сильні снігопади поставили під питання проведення етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу.

У вівторок, 15 січня, було заплановано офіційне відкриття. Сам етап мав стартувати у середу, 16 січня, з чоловічого спринту. Але його можуть перенести на четвер. Про це повідомляє видання Bild.

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Зазначається, що все буде залежати від прогнозу погоди на середу. При цьому церемонія відкриття точно не відбудеться у вівторок.

Варто зазначити, що на четвер заплановано жіночий спринт. А вже у п’ятницю має відбутися чоловіча естафета. У суботу естафету бігтимуть жінки. А у неділю, 20 січня – два мас-старти – чоловічий та жіночий.

Нагадаємо, зараз в Альпах через сильні снігопади є загроза сходження лавин. Одна така обрушилася на готель у Швейцарії, внаслідок чого як мінімум троє осіб було травмовано. У Австрії під лавиною загинуло троє туристів, ще один зник безвісти.

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