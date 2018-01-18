Негода у Києві призвела до потрійної ДТП: фото
23:37, 18 січня 665 Читать новость на русском
У четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського.
Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.
За інформацією спільноти, позашляховик і легкове авто занесло на слизькій дорозі і вони врізалися в автобус.
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На місці працює бригада швидкої медичної допомоги. Точне число постраждалих наразі невідоме.
Джерело: 24 Канал
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