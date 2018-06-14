Негода в Києві: у мережі опублікували момент влучання блискавки у Дорогожицьку телевежу

У мережі опублікували момент влучання блискавки у Дорогожицьку телевежу / Фото Олександра Гусєва

У Києві ввечері 14 червня розпочалися гроза та сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. За прогнозом Укргідромецентру негода не вщухатиме також 15 червня.