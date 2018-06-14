Негода в Києві: у мережі опублікували момент влучання блискавки у Дорогожицьку телевежу
У Києві ввечері 14 червня розпочалися гроза та сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. За прогнозом Укргідромецентру негода не вщухатиме також 15 червня.
У соцмережах користувачі публікують віде негоди у столиці.
Фотограф Олександр Гусєв зміг зняти момент влучання блискавки у Дорогожицьку телевежу. Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Джерело: 24 Канал
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