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Негода в Україні: губернатор Одещини показав наслідки масштабного катаклізму (фото та відео)

18:41, сьогодні 2817 Читать новость на русском

В Одеській області 18 січня пройшов потужний снігопад, який пошкодив тисячі опор ліній електропередач і паралізував рух в регіоні.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Він наголосив, що подібних катаклізмів в області не відбувалося ще з 1975 року.

Синоптики вже назвали стихію 18 січня суворішою за ту, що панувала в 2000 році. Цю порівнюють із катаклізмом 1975 року. Звичайно, на Одещині з року в рік випадає чимало снігу. Але зараз не в опадах справа. Вітер 18 січня у пориві досягав 30 м/с!!! Це в два рази більше критичної швидкості вітру для посадки літака. За такого вітру здоровій людині важко йти і дихати. І саме за такого вітру ламаються стовпи і падають опори ліній електропередач,
– розповів Степанов.

За словами чиновника, ввечері 18 січня вітер повалив понад тисячу опор повітряних ліній електропередач.

"Це – близько 600 знеструмлених населених пунктів. Наразі залишилося підключити 198 населених пунктів. На місцях постійно працюють люди. Деякі з них – вже третю добу поспіль без відпочинку. Бригади працюють у посиленому режимі, щоб тепло та світло якомога швидше з'явилося у кожній оселі", – додав він.

Голова Одеської ОДА також наголосив, що на Одещині вдалося не тільки оперативно розчистити дороги, а й відновити електропостачання, не вдаючись до введення надзвичайного стану.

Теги: Новини України Фотоновини Негода в Україні Новини Одеси Електроенергія Погода
Джерело: 24 Канал
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